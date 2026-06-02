Murnauer Reserve kämpft gegen Antdorf/Iffeldorf ums Überleben

Geht heute dem Zweikampf aus dem Weg: Lukas Kästele, nächste Saison im Dienste der SG Antdorf, hat seine Trainer gebeten, nicht auflaufen zu müssen. – Foto: Andreas Mayr

Aber auch die Murnauer Zuschauer beherrschen die Kunst des Frotzelns, wie sie vorige Saison gegenüber Denny Krämer, dem temperamentvollen Top-Stürmer der Antdorfer, bewiesen. „Der war auf 180, weil ihn unsere Fans nicht so freundlich empfangen haben“, erinnert Bierling. Summa summarum: Dieses Duell in der Relegation steht bereits vor dem Anpfiff am Dienstagabend (19.30 Uhr, Poschinger Allee) in Flammen.

Es ist ein Duell voll von Geschichte und Geschichten. Mancher wird sich noch erinnern, wie sich Murnau -Trainer Willi Link und Antdorf -Maestro Ernst Winkler während eines Spiels dermaßen am Spielfeldrand bekriegten, dass sich beide hinterher zu entschuldigen hatten für ihr unflätiges Auftreten. „Die Anekdote ist durchgesickert“, sagt Stephan Bierling, aktuell Trainer der Murnauer Reserve. Er selbst hat diverse Derbys miterlebt. Eingebrannt haben sich die eingefleischten Fans in Antdorf, darunter ihr „legendärer Linienrichter“, der selbst gerne mal einen Spruch für den Gegner übrig hat.

Rivalität zwischen dem TSV Murnau und Antdorf

Die Wurzeln der Rivalität reichen zwei Jahrzehnte zurück. Zwölf Jahre – von 2007 an – verbrachten beide Clubs gemeinsam in der Kreisliga. Als Antdorf im Jahr 2019 abstieg, übernahm der TSV (damals mit der Ersten Mannschaft) den Rang des Kreisliga-Dinosauriers. Vorige Saison lebte die Fußballfehde wieder in der Kreisklasse auf, als Antdorf, das mittlerweile mit Iffeldorf firmiert, am letzten Spieltag den Aufstieg herschenkte und Murnau profitierte. Trotzdem betont Bierling: Die Antdorfer sind alles andere als ein Traumgegner. „Für uns wär’s schön, wenn sie’s direkt gepackt hätten. Dann hätten wir eine richtige Oberland-Liga gehabt. Aber scheinbar ist dieser Weg nicht für uns gemeinsam bestimmt.“

In Antdorf arbeiten sie seit einiger Zeit massiv am Ende ihrer Leidenszeit in der Kreisklasse. Mit Jürgen Staiger holten sie den Trainer der erfolgreichsten Kreisliga-Spielzeiten zurück. Über die Jahre rekrutierten sie aus Penzberg gute Leute wie Torschützenkönig Krämer (23 Treffer) oder Mittelfeldmann Sabir Neziri. Zur neuen Saison kommen nochmals einige Kracher hinzu, bestätigt sind bereits Landesliga-Tormann David Salcher sowie Lukas Kästele, Innenverteidiger vom TSV Murnau II. Der junge Mann, gerade aus der U19 raus, hat seine Trainer gebeten, nicht auflaufen zu müssen im Duell seines alten Vereins gegen den neuen.

„Schade, weil er eine Säule bei uns ist, aber das tun wir ihm nicht an.“ Dafür haben die Drachen im Sturm eine Überraschung für Antdorf parat. Murat Höbekkaya, zuletzt mit starken Auftritten in der Landesliga, ist spielberichtigt und rechtzeitig zurück aus dem Urlaub für die zwei Relegations-Schlachten, in denen ja nicht weniger als ein Stück Zukunft des TSV verhandelt wird.

TSV Murnau will den Klassenerhalt in der Kreisliga

Der Aushilfstrainer, der Andreas Haidl vertritt, betont zwar: „Ein Abstieg wirft uns nicht um Jahre zurück.“ Allerdings sei die Kreisliga mit Blick auf die Entwicklung junger Spieler doch ein geeigneterer Ort. Zudem verweist Bierling auf die Nachbarschaftsduelle gegen Habach, Ohlstadt und Polling. „Attraktive Gegner machen mehr her.“ Einen möglichen Fall zurück in die Kreisklasse haben sie seit Saisonstart als realistisches Szenario miteinkalkuliert, den Plan fürs nächste Jahr losgelöst vom Ausgang der Relegation aufgestellt.

Die Murnauer Reserve, betont Bierling, „steht auf stabilen Beinen, der Kader ist wesentlich breiter“. Es wird keine Mischform mehr aus A-Jugend und Zweiter Mannschaft geben. Der Klassenerhalt würde vieles vereinfachen. 180 Minuten bleiben den Drachen, nach der sensationellen Landesliga-Saison und dem Ligaverbleib der U19 auch den dritten Teil der Mission erfolgreich abzuschließen.