🗣: Murnau "unglaublich stolz" auf Heim-Serie - Rosenheim kontrolliert

Murnau-Coach Wagner mit viel Lob für Team und Verein

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir sind einfach unglaublich stolz darauf, es durchgezogen zu haben – eine komplette Saison ohne Niederlage in unserem Wohnzimmer an der Poschinger Allee. Das ist unfassbar.

Davor ziehe ich den Hut: vor dieser Mannschaft, vor dem ganzen Verein und vor allem vor den vielen Fans, die uns die ganze Saison über getragen haben.

Nach der heutigen 1:0-Führung haben wir insgesamt zu wenig aus den vielen Chancen gemacht, Karlsfeld hat sich aber auch über 90 Minuten mit allem gewehrt. Am Ende haben unsere Joker das Spiel entschieden. Das passt zu dieser Mannschaft, denn genau dieser Zusammenhalt hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet.

Und eines ist klar: Diese Heimbilanz werden wir heute feiern.«