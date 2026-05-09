🗣: Murnau "unglaublich stolz" auf Heim-Serie - Rosenheim kontrolliert

Der TSV 1860 Rosenheim hat gegen Freilassing den nächsten Sieg geholt und könnte noch dieses Wochenende Meister werden. Grünwald hat erneut verloren. Der SV Dornach muss in die Abstiegsrelegation. Die Stimmen der Trainer.
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir sind relativ früh mit 1:0 in Führung gegangen und haben eigentlich bis zur 35. Minute ganz gute Kontrolle über das Spiel gehabt, haben zu dem Zeitpunkt dann auch das 2:0 erzielt. Vor der Halbzeit war Freilassing dann ziemlich am Drücken, hat mehrere gefährliche Standards gehabt, unter anderem auch einen Lattenschuss nach einem Freistoß. Wenn da der Anschlusstreffer gefallen wäre, wäre das Spiel mit Sicherheit nochmal eng geworden.
In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wieder ganz gut geschafft, dass wir den Gegner von unserem Tor weggehalten haben und uns die eine oder andere Möglichkeit erspielt. Kurz vor Spielende haben wir mit dem 3:0 dann letztendlich auch den Sack zugemacht.«
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir sind einfach unglaublich stolz darauf, es durchgezogen zu haben – eine komplette Saison ohne Niederlage in unserem Wohnzimmer an der Poschinger Allee. Das ist unfassbar.
Davor ziehe ich den Hut: vor dieser Mannschaft, vor dem ganzen Verein und vor allem vor den vielen Fans, die uns die ganze Saison über getragen haben.
Nach der heutigen 1:0-Führung haben wir insgesamt zu wenig aus den vielen Chancen gemacht, Karlsfeld hat sich aber auch über 90 Minuten mit allem gewehrt. Am Ende haben unsere Joker das Spiel entschieden. Das passt zu dieser Mannschaft, denn genau dieser Zusammenhalt hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet.
Und eines ist klar: Diese Heimbilanz werden wir heute feiern.«