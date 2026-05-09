 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

🗣: Murnau "unglaublich stolz" auf Heim-Serie - Rosenheim kontrolliert

Die Stimmen zum 33. Spieltag der Landesliga Südost

von Sarah Georgi · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser
Zuhause war der TSV Murnau in dieser Saison unschlagbar.
Zuhause war der TSV Murnau in dieser Saison unschlagbar. – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der TSV 1860 Rosenheim hat gegen Freilassing den nächsten Sieg geholt und könnte noch dieses Wochenende Meister werden. Grünwald hat erneut verloren. Der SV Dornach muss in die Abstiegsrelegation. Die Stimmen der Trainer.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
3
0
Abpfiff

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir sind relativ früh mit 1:0 in Führung gegangen und haben eigentlich bis zur 35. Minute ganz gute Kontrolle über das Spiel gehabt, haben zu dem Zeitpunkt dann auch das 2:0 erzielt. Vor der Halbzeit war Freilassing dann ziemlich am Drücken, hat mehrere gefährliche Standards gehabt, unter anderem auch einen Lattenschuss nach einem Freistoß. Wenn da der Anschlusstreffer gefallen wäre, wäre das Spiel mit Sicherheit nochmal eng geworden.

In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wieder ganz gut geschafft, dass wir den Gegner von unserem Tor weggehalten haben und uns die eine oder andere Möglichkeit erspielt. Kurz vor Spielende haben wir mit dem 3:0 dann letztendlich auch den Sack zugemacht.«

Gestern, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
3
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
1
4
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
3
0
Abpfiff

Murnau-Coach Wagner mit viel Lob für Team und Verein

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir sind einfach unglaublich stolz darauf, es durchgezogen zu haben – eine komplette Saison ohne Niederlage in unserem Wohnzimmer an der Poschinger Allee. Das ist unfassbar.
Davor ziehe ich den Hut: vor dieser Mannschaft, vor dem ganzen Verein und vor allem vor den vielen Fans, die uns die ganze Saison über getragen haben.

Nach der heutigen 1:0-Führung haben wir insgesamt zu wenig aus den vielen Chancen gemacht, Karlsfeld hat sich aber auch über 90 Minuten mit allem gewehrt. Am Ende haben unsere Joker das Spiel entschieden. Das passt zu dieser Mannschaft, denn genau dieser Zusammenhalt hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet.
Und eines ist klar: Diese Heimbilanz werden wir heute feiern.«

Morgen, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
12:30

Morgen, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
13:30