Murnau-Talent wechselt zum TSV Landsberg – Treffer zum Abschluss

Gerade der Abgang von Tadeus Henn wird beim TSV stark betrauert. Der junge Mittelfeldmann schafft den Sprung in die Bayernliga, schließt sich dem TSV Landsberg an, einem Club mit großen Ambitionen. Wagner bereitete dem Zentrumsspieler ein Abschiedsgeschenk, stellte ihn ausnahmsweise in der Offensive auf. „Damit er ein Tor macht“, erklärt der Coach. Freilich konnte niemand damit rechnen, dass dieser Zug aufgeht. Tatsächlich schob Tadeus Henn den Ball bereits nach 14 Minuten zum 2:0 über die Linie. Dank perfekter Vorlage von Stürmer Maximilian Nebl, der über links durchgebrochen war.

Das Tor stand stellvertretend für den ganzen Nachmittag. Gegen Freilassing bot der TSV spielerisch einen der besten Auftritte des Jahres. „Viel Kurzpassspiel“ sah Wagner und freute sich über die Fortschritte in diesem Bereich, wo er dort doch immer noch das größte Optimierungspotenzial sieht. Genauso wichtig war Wagner der Wink in die Zukunft. Wie die Abgänge verabschiedet waren und sich ein letztes Mal auf dem Platz zeigen durften, wechselte Wagner in Hälfte zwei die Nachfolger ein. Etwa den A-Jugendlichen Fabian Heiland oder auch Jannis Braun, den Mann der Rückrunde. „Immer wenn er hineinkommt, ist er eine Bereicherung“, schwärmt der Habacher und stellt ihm einen Stammplatz in der neuen Saison in Aussicht.