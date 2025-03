Murnau spielt mit dem Feuer – aber gewinnt auch gegen Schwabing

In Murnau sind die Zeiten der Luxusprobleme angebrochen. Trotz des nächsten Erfolgs in der Fußball-Landesliga – diesmal 3:2 in Schwabing – verließ ein einigermaßen verärgerter Martin Wagner das Feld. Seine Mannschaft hat seltsamerweise Spaß am Spiel mit dem Feuer gefunden. Vielleicht ist das ein Charakterzug der Jugend, jedenfalls wird ihr Trainer demnächst einiges versuchen, um den Leichtsinn zu unterbinden. Schon im Herbst gegen Kirchheim begannen diese Flausen, die sich nun im neuen Jahr fortsetzen. In Schwabing wie auch vorige Woche daheim verließen sich die Drachen auf ihre Führung und wären beinahe bestraft worden. „Der Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen. Ärgert mich, das müssen wir schnellstmöglich verbessern“, klagt Wagner.