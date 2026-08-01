Murnau siegt erneut deutlich, 5:1-Siege für Grünwald und Lerchenau

Die Murnauer-Ballermänner bei ihrem neuen Hobby - dem jubeln! Sechs Mal zappelte die Murmel heute im Netz der Eggenfeldener – Foto: Elena Alzinger

Der 4. Spieltag am Samstagnachmittag in der Landesliga Südost hatte so einiges zu bieten - und vor allem Tore! Nach dem 8:0-Sieg am Mittwoch legte Murnau heute einen 6:0-Erfolg gegen Eggenfelden nach und grüßt vom Platz an der Sonne - mit 19:1 Toren nach 4 Spielen! Auch jeweils sechs Treffer gab es in den Partien Grünwald gegen Unterföhring (5:1) und TSV Kastl gegen Nord München-Lerchenau (1:5) zu bestaunen. Der FC Wacker München holte sich den ersten Saison-Dreier gegen Freilassing. Einen knappen Auswärtserfolg konnte sich Forstinning gegen Planegg-Krailling bejubeln und Chiemgau Traunstein gewann zuhause klar mit 3:0 gegen Türkgücü München.

Der FC Wacker München erwischte den besseren Start und ging in der 13. Minute durch Lordan Handanovic mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause wurde es dann brenzlig: Armando Tischler sah in der Nachspielzeit die Ampelkarte, sodass die Heimelf die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste. Doch Wacker München verteidigte leidenschaftlich und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Statt des Ausgleichs fiel in der 81. Minute sogar die Vorentscheidung – Wacker München erhöhte durch David Tonic auf 2:0 und brachte den verdienten Heimsieg souverän über die Zeit.

Der TSV Murnau erwischte den besseren Start und ging in der 14. Minute durch Jonas Schrimpf verdient mit 1:0 in Führung. Fabian Erhard sorgte anschließend mit einem Doppelschlag in der 28. und 31. Minute früh für klare Verhältnisse und schraubte den Spielstand auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen lange Zeit überwiegend im Mittelfeld ab, ehe die Gäste in der Schlussphase nochmals nachlegten. Tadeus Henn erhöhte in der 80. Minute auf 4:0, Michael Moser traf nur drei Minuten später zum 5:0 und in der Nachspielzeit setzte Murat Höbekkaya mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt. Am Ende feierte der TSV Murnau einen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg.

Der SV Nord München-Lerchenau legte einen furiosen Start hin. Karl-Heinz Lappe brachte die Gäste bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Nach 27 Minuten erhöhte Yasir Sami per Kopf nach einer Ecke auf 2:0, ehe Vukasin Pajic in der 36. Minute – erneut nach einem Eckball – zum 3:0-Halbzeitstand traf. Kastl meldete sich nach dem Seitenwechsel zurück: Nach einem Freistoß von Manuel Schwaighofer köpfte Michael Renner in der 51. Minute zum 1:3 ein. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz, denn Nico Karger stellte in der 57. Minute mit einem schön herausgespielten Treffer den alten Abstand wieder her. Fünf Minuten vor dem Ende schnürte Karger mit dem 5:1 seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt. Ein hochverdienter Erfolg für die Gäste, die über die gesamte Spielzeit einen souveränen Auftritt hinlegten.

Die Partie begann turbulent: Bereits in der 21. Minute sah Momko Kojic die Rote Karte, sodass der SV Planegg-Krailling früh in Unterzahl agieren musste. Der VfB Forstinning nutzte die Überzahl konsequent und ging in der 27. Minute durch Emir Yildirim mit 1:0 in Führung. Doch die Hausherren zeigten Moral und kamen trotz eines Mannes weniger zurück ins Spiel. Aleksandar Demonjic erzielte in der 37. Minute den verdienten Ausgleich, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging. In der 58. Minute waren beide Teams wieder personell gleichauf, nachdem auch Tom Klimek die Rote Karte sah. Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin, ehe Antonio Saponaro in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 für die Gäste erzielte. So sicherte sich der VfB Forstinning einen hart erkämpften Auswärtssieg.

Chiemgau Traunstein erwischte den besseren Start und ging bereits in der 12. Minute durch Rejan Kryezi mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Hausherren jedoch das Chancenplus auf ihrer Seite hatten. Kurz nach dem Seitenwechsel musste Traunstein einen Rückschlag hinnehmen, als Thomas Heuschneider nach einem Foulspiel in der 49. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl ließ sich die Heimelf nicht aus dem Konzept bringen und erhöhte in der 68. Minute durch Lucas Knauer auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel sieben Minuten später: Rejan Kryezi schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte den 3:0-Endstand her. Ein verdienter Heimsieg für die Traunsteiner trotz langer Unterzahl.