Murnau schlägt Karlsfeld und darf weiter auf die Relegation hoffen

Wechselte den Sieg ein: Martin Wagner brachte in der Schlussphase Murat Höbekkaya und Fabian Erhard in die Partie, die den Dreier festzurrten. – Foto: Markus Nebl

Die endet für die Murnauer so oder so am Höhepunkt. Relegation hin oder her. Direkt nach dem eigenen 3:0-Erfolg über Karlsfeld am Samstag nahmen die Drachen ein Motivationsvideo für die Freunde aus Schwabing auf, die sich am Tag danach mit Wasserburg duellierten. „Denen trauen wir was zu“, sagte Wagner. Alleine die Hoffnung erfüllte sich nicht. Wasserburg löste sein vorletztes Rätsel, wenn auch mit zittrigen Knien, schoss in der 90. Minute den Siegtreffer und bleibt damit zwei Punkte vor dem TSV.

Es waren Szenen, wie man sie sonst nur vom Volksfest in Murnau kennt. Neben dem Fußballfeld stand ein Zelt samt Bierbänken. Darauf Platz nahm die gesamte Murnauer Fußballfamilie. Die Oldies, das pulsierende Herz dieses Clubs, kredenzten Bier, und zwar ziemlich viel Bier. Mittendrin fand sich Martin Wagner wieder, der diesen Abend für immer behalten wird ob seiner Einzigartigkeit. Nach dem – womöglich – letzten Heimspiel seiner Ägide als TSV-Trainer bekam er zum Abschied ein Trikot und einen Tennisschläger überreicht. Ein dezenter Hinweis, sich diesem Hobby zu widmen, wo es doch in der Mannschaft einige versierte Tennisspieler gibt, von Georg Kutter bis Maximilian Nebl. „Mit dem neuen Schläger habe ich keine Ausrede mehr“, scherzt Wagner. Bis 2 Uhr nachts hielt er’s an der Poschinger-Allee aus – und er wäre gerne noch länger geblieben, aber irgendwann hat jeder Abend ein Ende. Wie auch jede Saison.

Was die Murnauer betraf: Sie gewannen das fünfte Spiel in Folge ohne Gegentor. Dieses Mal allerdings mit mächtigem Widerstand. Karlsfeld agierte im Abstiegsmodus. „Zum ersten Mal ein Gegner, der unbedingt wollte“, lobt Wagner. Zum Pech der Mannen aus dem Dachauer Land hatten sie gegen eine Lawine anzukämpfen, der man zwar auszuweichen versuchen, aber nicht entkommen kann. „Seit Wochen haben wir solch einen Spirit in der Mannschaft.“ Dieser Treibstoff schiebt die Fußballer auch an weniger erbaulichen Tagen an. Mit dem Spiel an sich war der Coach nicht ganz so glücklich. Es gab genug Situationen, die seine Mannen mit Glück unbeschadet überstanden. „Wir haben mit dem Feuer gespielt“, hält der Habacher fest. Doch bei den Murnauern flutschte direkt der erste nennenswerte Angriff durch. Das 1:0 von Sanel Dacic fühlte sich wie „eine Erlösung“ an – auch wenn es schon nach 13 Minuten fiel.

Den Rest erledigten in der Schlussphase die beiden Joker. Für Murat Höbekkaya und Fabian Erhard hatte Wagner im Endspurt eigentlich eine bedeutend größere Rolle vorgesehen, als nur den Zauberer mit einem Trick zu mimen. „Das wären beides Kandidaten für die Startelf“, sagt er. Allerdings haben die Murnauer ja auch noch eine Reserve zu bedienen, die nach dem Rettungsring in der Kreisliga greift. Und da sollen die beiden Offensivmänner nach Möglichkeit immer helfen. Das geht nur, wenn sie in der Landesliga in Hälfte zwei angreifen. Höbekkayas erster Ballkontakt mit dem Schädel führte direkt zum 2:0. „Ein starkes Kopfballtor, sonst wäre es richtig eng geworden.“ Erhard legte kurze Zeit später das 3:0 nach.

Die Stimmung am Rand kippte da bereits in eine andere Richtung, weil feststand, dass der TSV doch tatsächlich eine Saison ohne Heimniederlage beendet. „Vom ersten Tag an unser großes Ziel. Wir wollten das nicht im letzten Heimspiel verhauen“, sagt Wagner. Entsprechend rauschvoll fiel die Feier aus. Das war vor allem den Landesliga-Helden aus den 1980ern zu verdanken, die die größten Fans des aktuellen Teams sind. Über sie sagt der Coach: „Die tragen uns schon die ganze Saison.“