Murnau schickt Nachricht an die Skeptiker – Nächster Debütant überzeugt

Der TSV Murnau fixiert Rang vier in der Landesliga Südost mit dem 0:0 in Pullach. Neben einem Debütanten überzeugt auch Abwehrspieler Philip Jarosch.

Es hatte seinen Grund, warum die Murnauer just nach dem 0:0 in Pullach süße Grüße an die Kritiker gesendet haben. Mit dem Punktgewinn steht fest, dass der TSV die Saison auf Rang vier abschließt. Ein Ergebnis, das vorher niemand für erreichbar gehalten hat. „Wir wollten nicht absteigen, so realistisch waren wir“, sagt Wagner. Am Ende lüge aber die Tabelle nicht.

Rein vom Geschehen auf dem Rasen erkannte man nicht, wer gegen wen antrat. Was ja an sich das Merkmal dieser Liga ist, in der praktisch auf einem Niveau gekickt wird – mit kleinen Ausschlägen nach oben oder unten. Auch war nicht festzustellen, dass es bei den Gastgebern tatsächlich um fast alles oder nichts ging, also um die Abstiegsrelegation. „Ich habe einen ehrgeizigeren Gegner erwartet“, gesteht Wagner. Tatsächlich sah der TSV wie die bissigere Mannschaft aus. Dafür hatte der Trainer vorher in der Kabine gesorgt. Er stellte klar: „Ausreden gibt es keine, nur weil der eine oder andere nicht da ist.“

Ins Tor etwa stellte er den 18-jährigen Benedikt Wallrapp, ein großes Talent, der schon jetzt höchste Sympathiewerte genießt. „Es hat sich angedeutet, dass er viel Potenzial hat“, sagt Wagner. Er verstand Wallrapps Debüt als Belohnung für seine Arbeit im Training. In der Rückrunde trainiert er mit der Ersten, zeigte in der U19 starke Leistung und verdiente sich den Premiereneinsatz in der Landesliga. Beim Online-Portal Fupa wählten ihn die Nutzer sogleich zum Spieler des Spiels. Eine richtig starke Parade zeigte der 18-Jährige.

„Murnau hat uns keinen Zentimeter gelassen, obwohl es für die wirklich um nichts mehr geht. Eine ganz tolle Truppe.“

Vinzenz Voistl, Trainer des SV Pullach.

Die wirklich brenzligen Szenen ereigneten sich auf der Gegenseite. Vier gute Torchancen zählte Wagner bei seinen Murnauern, die größte in Minute 70. Tadeus Henn – diesmal auf ungewohnter Linksverteidiger-Position unterwegs – büxte aus, kam im Zentrum ganz alleine vor dem Tor an den Ball. Doch der sprang ihm bei der Annahme vom Fuß. „Hätte er vielleicht direkt nehmen müssen.“

Sei’s drum. Ein Sieg wäre drin gewesen, aber nach Spielanteilen auch wieder nicht verdient. Wagner sah den Gegner „spielerisch einen Ticken besser“, doch dieses Defizit kaschierte der TSV mit leidenschaftlicher Abwehrarbeit. „Wir haben unheimlich gut verteidigt.“ Das sah auch Pullachs Coach Vinzenz Loistl so: „Murnau hat uns keinen Zentimeter gelassen, obwohl es für die wirklich um nichts mehr geht. Eine ganz tolle Truppe“, hielt er im Gespräch mit Fupa fest. Als Fels in der Brandung stand wieder einmal Philip Jarosch im Abwehrzentrum, der alle gefährlichen Flankenbälle auf den kopfballstarken Sturm entschärfte. „Über 90 Minuten abgemeldet“, berichtet Wagner und freute sich, dass sein Team mal wieder seinen Charakter zur Schau gestellt hatte.