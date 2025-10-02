Murnau reist mit Edelfans im Bus zur Landesliga-Wundertüte – Zehetmeier fällt lange aus

Der Trainerwechsel beim Lokalrivalen touchiert auch den TSV Murnau. Bislang half FC-Coach Markus Ansorge mit wertvollen Tipps zum nächsten Gegner. Nach seinem Rücktritt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen fällt der Zusatzjob als Informant aus. „Ich hab’ mich noch nicht getraut, ihn als Scout anzufragen“, scherzt Martin Wagner. Der wöchentliche Austausch sei schon eine Hilfe gewesen bei der Vorbereitung auf das anstehende Spiel. Nachdem auch zu Nachfolger Stefan Schwinghammer ein guter Kontakt besteht (er war mal Co-Trainer in Murnau), dürften sie demnächst den Habitus wieder aufleben lassen. Doch fürs Erste möchte Wagner den jungen Mann in Ruhe lassen, „damit er sich auf die Arbeit konzentrieren kann“.

Das Wesentliche für das Auswärtsspiel in Traunstein an diesem Freitag (19 Uhr) hat er sich also selbst zusammengeklaubt. Auch wenn Wagner freimütig sagt: „Mit den Ergebnissen kann ich nichts anfangen.“ Es fällt schwer zu erklären, wie der Drittletzte der Landesliga die beiden Top-Teams aus Rosenheim (4:0) und Wasserburg (2:0) in beeindruckender Manier schlug, in den meisten anderen Partien aber regelmäßig drei Tore oder mehr kassiert. An der Personalie Julian Höllen, vermutet der TSV-Coach, hängt einiges. Der Top-Stürmer hat erst sieben Partien absolviert, darunter eben jene zwei gegen die Favoriten, und fünf Mal getroffen.

Im Amateurbereich trifft man selten einen mit einer ähnlich spannenden Lebensgeschichte. Als Top-Talent ging er zum FC Bayern München, trainierte sogar einmal unter Carlo Ancelotti, wechselte in der U19 nach Bochum und Frankfurt. Beinahe hätte er’s in Portugal in die Zweite Liga geschafft. Verletzungen begleiteten ihn stetig. Aufgehört hat er aber, weil ihm das Geschäft und einige Leute dahinter zu unehrlich waren. Höllen ging zurück zum Thai- und Kickboxen, ließ sich dann von Fußball-Spezln in Traunstein wieder zum Kicken auf dem Platz überreden. „Ein unangenehmer, kantiger Stürmer“, weiß Wagner. Ein beträchtlicher Teil der Arbeit besteht darin, den Top-Mann vom Tor fernzuhalten. Zweiter wichtiger Punkt: Konter, die Spezialität der Traunsteiner, vermeiden.

Die Partie am Feiertag nutzt der Verein für eine besondere Fahrt. Der TSV hat einen Bus gemietet, neben der Mannschaft sollen vor allem die treuen Edelfans einsteigen. „Wir freuen uns total, wenn wir denen etwas zurückgeben können.“ Die meisten lassen kein Spiel der Drachen aus, selbst wenn zwei Stunden Fahrt ins Chiemgau anstehen. Ein paar bekannte Gesichter – aus dem Team – fehlen allerdings. Es macht sich bemerkbar, dass nun seit zweieinhalb Monaten auf hohem Amateurniveau ohne Unterbrechung gekickt wird. Angeschlagene Körper treffen auf Viren aller Art.

Torwart Fabio Grund und Nick Ostler waren krank. Bedeutend schlimmer traf es Luis Zehetmeier und Bastian Adelwart. Allrounder Zehetmeier fehlt seit Wochen, jetzt stellte sich heraus, dass sein Syndesmoseband doch stärker lädiert ist und er noch länger pausieren muss. Bei Adelwart ist es mal wieder der Rücken, den er aktuell Zuhause mit Schmerztabletten behandeln muss. Tizian Schatto ist zudem am Freitag beruflich unterwegs. Trainer Wagner versucht dennoch, keinen zu negativen Blick auf die Situation zu haben. „Ich bin auch mal froh, den anderen Jungs eine Chance zu geben.“ Vor allem Fabian Heiland habe sich einen Einsatz mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen wahrlich verdient. Er ersetzt voraussichtlich Schatto als Außenverteidiger.