🗣: Murnau-Rasen in "Champions-League-Format" – Kastl-Stimmung getrübt

Hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: Murnau-Coach Martin Wagner. – Foto: Markus Nebl

Der TSV Murnau wahrt seine Chance auf den Aufstieg in die Bayernliga und siegt gegen Traunstein. Kastls Punktgewinn gegen Top-Team Wasserburg wird von einer schweren Vereltzung überschattet. Rosenheim marschiert in Richtugn Aufstieg.

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir haben heute von der ersten Minute an gezeigt, dass wir Herr im Haus sind. In den Ballbesitzphasen haben wir sehr konzentriert und sauber gespielt. Vor unserem 1:0 durch den starken Michi Moser hatten wir allerdings bei einem Kopfball Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.

Das 2:0 fiel zum richtigen Zeitpunkt durch Schatto, und beim 3:0 wurde unser Zauberer Sanel Dacic endlich für seinen großen Aufwand belohnt.

Wir sind heute sehr happy, dass wir die 60-Punkte-Marke aus dem letzten Jahr geknackt haben. Ein großes Dankeschön auch an unseren Platzwart Tomas Mühlbauer – der Platz hatte heute Champions-League-Format.«

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Die erste Halbzeit war ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ein, zwei gute Chancen. Kurz vor der Pause hat Ungerath dann eine starke Einzelleistung gezeigt und so fiel das 1:0 für Wasserburg. Nach der Pause waren wir klar am Drücker und hatten mehrere richtig gute Möglichkeiten, von denen wir drei, vier leider nicht nutzen konnten. In der 90. Minute haben wir dann den aus meiner Sicht absolut verdienten Ausgleich erzielt. Über den Punkt freuen wir uns natürlich, aber am wichtigsten ist, dass es Philipp Hofmann bald besser geht, denn seine schwere Schulterverletzung stellt alles andere in den Hintergrund.«

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, in der Summe war es ein verdienter Sieg für uns, weil wir deutlich mehr Spielanteile und insgesamt klar mehr Torchancen hatten. Wenngleich man sagen muss, dass Karlsfeld besonders in der ersten Halbzeit durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, zum Ausgleich zu kommen.«

„Die Jungs haben auch diese Aufgabe ernst genommen und richtig Gas gegeben“, freut sich KSC-Trainer Steven Toy. Hier gehts zum ausführlichen Bericht.

Hallbergmoos schreibt Geschichte und knackt den eigenen Landesliga-Torrekord gegen Schwabing.

Enttäusching bei Grünwald: „Solche Spiele entscheiden sich nicht daran, wer mehr Spielanteile hat, sondern daran, wer in den entscheidenden Momenten einen Tick schärfer ist. Und da war Aubing heute einen Schritt voraus“, sagt Sebastian Koch. Hier gehts zum ausführlichen Bericht.

Trotz nächstem Stjepanovic-Treffer: Haching II patzt gegen Freilassing und verabschiedet sich wohl aus dem Aufstiegsrennen.

„Natürlich schauen wir in der Tabelle jetzt weiterhin nach unten“, erklärt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Warum? Das lest ihr hier!