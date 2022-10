Murnau mit Respekt vor Raisting - „Kriegen wir einen Gegentreffer, wird’s schwierig“ Oberland-Derby

Das System Raisting dient somit auch als Vorbild für den TSV Murnau. Die Ansätze unterscheiden sich nicht groß. Auch in Raisting leisteten sie jahrelang Nachwuchsarbeit auf höchstem Niveau, zogen sich ihre Fußballer selbst heran. Wenngleich der Murnauer Weg nochmals etwas breiter angelegt ist, wie die Leistungsdichte bis rein in den Minibereich zeigt.

Auch unter seinen Spielern hat er ein Knistern vernommen vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr). „Oberland-Derby“ war gleich mehrmals zu hören. Über Jahrzehnte hat man in Murnau ja ehrfürchtig rüber zum SV Raisting geblickt, der mit beschränkten Mitteln, den größten Talenten der Umgebung und einem immensen Zusammenhalt als bunter Vogel durch die Amateurligen von der damaligen Bezirksoberliga bis hinauf zur Bayernliga flatterte. Als „Bauern“ beschimpften die großkopferten Klubs die Raistinger gerne. Dort sah man’s als Kompliment.

In Raisting haben die Fußballer zuletzt eine beispiellose Pleiten-, Pech- und Karten- Serie erlebt. In drei Spielen hintereinander kassierten die Mannen von Trainer Johannes Franz eine Rote Karte sowie ein Elfmeter-Gegentor. Wird es also wieder hitzig am Sonntag in Raisting (15 Uhr)? Fragt man Teichmann, antwortet der mit einem klaren Nein: „Die lernen aus ihren Fehlern“, sagt er über die Raistinger. Außerdem stellt Murnau ein junges Team, das beinahe komplett auf Provokationen verzichtet. Manche würden sagen, die Drachen sind ein bisserl brav, wobei sie schon hart spielen können, wie die jüngste Entwicklung zeigt.

Anders bestehen sie wohl auch nicht in Raisting. Kein anderer Klub der Bezirksliga hat das Verteidigen so zu seiner Identität gemacht wie der SVR. Gewiss aus der Not heraus, weil Torjäger Denis Grgic kurz vor Saisonstart nach Penzberg abwanderte, aber auch weil Spielertrainer Franz – eines der Überbleibsel der glorreichen Bayernliga-Tage – selbst Verteidiger ist. Mit Urban Schaidhauf steht noch so eine Bayernligagröße im Tor, was dann schon erklärt, warum der SVR hinten so stark ist.

Der Murnauer Coach hat den Gegner bereits zweimal beobachtet. Er sah jeweils „sehr sehr disziplinierte Raistinger in der Defensive“. Das 0:0 gegen Garmisch-Partenkirchen dürfte als Anschauungsbeispiel genügt haben, wie Raisting auch die Klubs aus den Top-Vier ärgern kann. Gegen den 1. FC stand der Abwehrwall. „Wenn wir einen Gegentreffer kriegen, wird’s schwierig“, sagt Teichmann. Gleichzeitig fehlen den Raistingern die Mittel nach vorne. Mit Markus Riedl (gesperrt) und Victor Neveling (verletzt) fallen die Turbinen im Mittelfeld aus.

Auf Murnauer Seite genießt man derzeit den Goldenen Herbst, den das Team selbst ausgerufen hat. „Bisher läuft es gut. Unser Ziel ist es, am 19. November ein absolutes Top-Spiel zu haben“, sagt der Coach. Dann geht’s an den Gröben. Bis dahin sollte auch Michael Marinkovic wieder fit sein. Neben Julius Heinen ist er gerade einer der „Wackelkandidaten“, deren Einsatz am Sonntag nicht sicher ist. (Andreas Mayr)