Murnau–Meistertrainer Wagner macht weiter: „Eine Ehre, diese Mannschaft trainieren zu dürfen“

Martin Wagner wird in Murnau nicht mehr vergessen werden. Mit dem Aufstieg in die Landesliga hat er sich unsterblich gemacht. Er und der TSV – das passt. Er strahlt jugendlichen Elan, Gemeinsinn, Hingabe, Leidenschaft aus. Alle Attribute, die der Verein unter seinem Wappentier, dem Drachen, vereinen will. Es sind Männer wie Wagner, die diesem Club einen neuen Anstrich verpasst haben. Sie sind nicht mehr die geleckten Murnauer, die stets höher fliegen, als ihre Flügel sie tragen. Sie sind nun der Inbegriff des Fußballs auf dem Land mit all seinen schönen Seiten. Ein weiteres Jahr leitet der Habacher, der im Mai 40 wird, dieses Projekt an.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen kriegen.“