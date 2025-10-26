🗣: Murnau krönt "herausragende" Vorrunde – 1860 siegt "hochverdient"

Martin Wagner hob die Arbeit des Murnauer Platzwarts hervor. – Foto: Markus Nebl

Der TSV Kastl fährt drei „brutal wichtige“ Punkte ein und bedankt sich einmal mehr bei Routinier Sebastian Spinner. Der Kirchheimer SC schlägt Top-Team Wasserburg dank einer starken ersten Hälfte. Mit der Hinrunde ist Steven Toy sehr zufrieden. Auch Andreas Giglberger macht seiner Mannschaft Komplimente, nach dem 4:2-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching II. Die ersten Stimmen zum 17. Spieltag der Landesliga Südost.

Gestern, 16:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau FC Unterföhring Unterföhring 2 1 Martin Wagner (Trainer TSV Murnau): Nach der deutlichen Niederlage in Karlsfeld wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen! Es war vielleicht kein spielerisches Glanzstück, aber ein verdienter und wichtiger Sieg. Die Mannschaft hat heute kämpferisch, läuferisch und mit großer Leidenschaft überzeugt. Mit diesem Erfolg krönen wir eine insgesamt herausragende Vorrunde. Das genießen wir jetzt erst mal. Ein besonderes Lob geht an unseren Platzwart – der Rasen war trotz Dauerregen in einem top Zustand!

Wolfgang Schellenberg (Trainer TSV 1860 Rosenheim): Ich denke, am Ende hochverdient der Sieg für uns. Uns ist es gelungen, frühzeitig mit 2:0 in Führung zu gehen. Danach sind wir sehr stabil gestanden und hätten in der einen oder anderen Umschaltsituation vielleicht schon vor der Halbzeit erhöhen können. Nach der Halbzeit zunächst ein ähnliches Bild. Wir hatten gute Stabilität und die eine oder andere Kontermöglichkeit. Durch eine Standardsituation mussten wir das 1:2 hinnehmen. Anschließend stand das Spiel nochmal auf der Kippe und unser Torwart hat in einer Situation gerettet. In den letzten 15 Minuten haben wir aber dann wieder Kontrolle über das Spiel gekriegt und dann verdient noch das 3:1 und 4:1 gemacht.