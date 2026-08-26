Murnau kann auch anders: Kampf statt Offensiv-Gala

Beißt sich durch: Jannis Braun (r.) trennt David Halbich mit allen Mitteln vom Ball. – Foto: Andreas Mayr

Wer gedacht hat, der alte TSV Murnau ist Geschichte: Nun, es gibt schlechte Nachrichten. Er hat das Kratzen, Beißen und – vor allem – Verteidigen nicht verlernt. Dieses Knallhart-Programm hat es gebraucht, um auch in Grünwald zu bestehen, bei dieser Ansammlung an Spitzenleuten. 2:0 siegten die Drachen dank einer einwandfreien Defensive – von den Bluthunden Georg Kutter und Fabian Erhard vorne bis zur Kette hinten. „Wir können nicht nur guten, schnellen Offensivfußball, sondern auch verteidigen. Beides können nicht viele Teams“, jubilierte Andreas Haidl.

Es gab an diesem Abend viel zu lernen über Murnau, seine Konstitution und die Landesliga. Mittlerweile ist das Stadium erreicht, in dem jedes Team sein ganzes Repertoire an Möglichkeiten aufbietet, um nicht in diesem Fleischwolf zu landen. Kaum eine Mannschaft dieser Klasse hat ein derart reichhaltiges Sortiment, um Rätsel für die Drachen zu bauen wie Grünwald. Das Mittelfeld aus Daniel Leugner und Michael Hutterer – zwei Ballmagneten und Verteiler höchster Güte – ist allein schon ein Gegengift für das aggressive Pressing des TSV. Wozu das Heimteam fähig ist, wenn tatsächlich einmal alle Positionen richtig gepolt sind, deutete es in einer ersten Hälfte an, die so gar nichts mit den bisherigen Spielen der Murnauer zu tun hatte. Erst wurde abgetastet, dann abgewartet – und zu keinem Zeitpunkt zu viel investiert.

Sämtliche Sinne waren geschärft bei den Gastgebern, um ja nicht in eine der vielen Stolperfallen zu tappen, die Murnau auslegt. Lange Bälle auf die Sturmtürme? Massiver Druck bei Grünwalder Ballbesitz? Umschalt-Momente im Mittelfeld? Es war beeindruckend mit anzusehen, auf welch hohem Niveau Grünwald die Murnauer Stiche parierte. „Der Gegner war so gut“, notierte Haidl. Und trotzdem genügte es nicht, um den Tabellenführer torlos zu halten. Manchmal reicht es eben nicht bloß, keinen Fehler zu machen. Der Angriff der Gäste vor dem 1:0 war aus dem Fußballbilderbuch, obendrein kaum zu unterbinden. Felix Lautenbacher brach am Ende durch, scheiterte – Bastian Adelwart vollstreckte aus einem Winkel, an dem die meisten Hobbyfußballer von allein verzweifeln. Der Treffer veränderte rein gar nichts. Grünwald blieb bei seiner Linie, probierte, seine eigenen Geschütze in Stellung zu bringen. Eine riesige Chance im Eins-gegen-Eins vereitelte Torwart Fabio Grund. So dünn verlief die Grenze zwischen Gewinnen und Verlieren am Dienstagabend.