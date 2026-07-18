🗣:Murnau ist "zufrieden" – Nord Lerchenau gewinnt "zerfahrenes Spiel"

Murnau trennt sich Remis vom SV Planegg-Krailling. – Foto: Markus Nebl

Auch in der Landesliga Südost rollt der Ball wieder! Am Freitag sicherte sich Kirchheim die ersten drei Punkte und Unterföhring setzte ein Ausrufezeichen gegen Wacker München. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.

Gerald Straßhofer, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: » Sehr bittere Auftaktniederlage für uns. Es war ein meiner Meinung nach sehr ausgeglichenes Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv. Aber letztendlich mit einem clevereren Sieger, die eine gute Aktion mit einem Einwurf ausgenutzt haben. Hinzukommt eine sehr umstrittene rote Karte für uns, wo wir dann 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten, was natürlich sehr schwierig für uns gewesen ist, wobei wir das relativ gut gelöst haben. Die Jungs haben es aber gut gemacht und wir werden weiter kämpfen. «

Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: » Ein Sieg zum Auftakt und nach dem Umbruch im Sommer ist immer super. Vor dem ersten Spieltag weiß man immer nicht so genau wo man steht. Jetzt sind wir um einige Erkenntnisse reicher. Wir haben viele Dinge umgesetzt wie wir sie uns vorgenommen haben. Nachdem wir das zweite Tor nicht nachgelegt haben, wird es am Ende nochmal spannend. Mit den ersten drei Punkten freuen wir uns nun auf die nächste Aufgabe. «

Martin Göppinger, Trainer des TSV Kastl: » Alles in allem ein verdienter Sieg und eine super Mannschaftsleistung. Wichtig gleich mal das Auftaktspiel zu gewinnen. Das haben wir gefühlt seit Jahren nicht mehr und gut, gleich mal hinten die Null gehalten zu haben. Einziges Manko ist, dass wir das Spiel durch die Konter früher entscheiden und das 3:0 machen müssen. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden.«

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München Lerchenau: » Es war ein sehr hektisches Spiel. Der Gegner macht kurz vor der Halbzeit das Tor nach einem Standard. In der 2. Halbzeit haben wir umgestellt und verdient gewonnen. Wir hatten noch die ein oder andere Situation um ein Tor zu machen. Trotzdem ein sehr zerfahrenes Spiel. Moosinning wünsche ich viel Glück.«

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: » Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt mit viel Spielkontrolle und auch verdientermaßen 1:0 geführt. Den einzigen Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Zweite Halbzeit war es dann ähnlich wie in der Ersten bis zum Ausgleichstreffer. Das war eine Standardsituation, eine Ecke. Danach war es ein komplett anderes Spiel. Auf beiden Seiten wäre das 2:1 möglich gewesen. Von daher müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. «

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