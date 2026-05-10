Murnau ist eine Nummer zu groß

Der Karlsfelder Jonas Kuhn zeigt hier seinem Murnauer Gegenspieler unfreiwillig die kalte Schulter. – Foto: Markus Nebl

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat beim Tabellendritten Murnau 0:3 verloren. Die Entscheidung um die Abstiegsrelegation ist damit vertagt.

Es bleibt spannend im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südost: Der TSV Eintracht Karlsfeld hat beim heimstarken TSV Murnau Samstag mit 0:3 verloren und damit die Chance verpasst, die Teilnahme An der Abstiegsrelegation vorzeitig perfekt zu machen. Weil der punktgleiche Konkurrent Garmisch-Partenkirchen im Parallelspiel ebenfalls verlor, bleibt es dabei: Karlsfeld geht aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber Garmisch mit einem leichten Vorteil ins Saisonfinale.

Gerne hätten die Eintracht-Kicker bereits in Murnau den direkten Abstieg abgewendet, doch der Gegner war eine Nummer zu groß. Das erkannten die Karlsfelder an. „Über 90 Minuten war das eine absolut verdiente Niederlage. Hut ab, was die Murnauer in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben“, sagte Karlsfelds Trainer Florian Beutlhauser. „Aber wir haben uns trotzdem ordentlich verkauft.“ Der Plan der Karlsfelder im Spiel gegen den Tabellendritten: defensiv stabil stehen, lange die Null halten und dann auf Umschaltmomente hoffen.

Doch bereits nach 13 Minuten geriet dieser Ansatz ins Wanken. Nach einem Einwurf wollte die Eintracht eigentlich aggressiv zustellen, doch Murnau löste die Situation spielerisch stark. Ein langer Ball hebelte die Karlsfelder Defensive aus, und Sanel Dacic traf frei vor dem Tor zum 1:0.

Vor allem die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Murnau spielte mit hohem Tempo, kombinierte sicher und kam immer wieder gefährlich vors Tor. Die Karlsfelder hatten große Probleme, Zugriff zu bekommen. „Die waren brandgefährlich“, so Beutlhauser. Ein höherer Rückstand wäre möglich gewesen.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte fand Karlsfeld besser in die Partie. Vor allem über Jonas Kuhn kamen die Gäste zu einigen gefährlichen Aktionen. Die beste Chance hatte kurz vor der Pause Florian Schrattenecker, der es nach einem langen Ball von Keeper Dario Schmucker per Lupfer versuchte, den Ball aber auch über das Tor setzte. Trotz der Leistungssteigerung ging die Führung der Murnauer zur Pause in Ordnung.

Die gute Nachricht kam vom Parallelspiel: Garmisch lag bereits 0:3 zurück. Für die Eintracht war damit klar, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen würde. „Wir konnten eigentlich nichts verlieren“, sagte Beutlhauser. Karlsfeld spielte nach dem Seitenwechsel mutiger, richtig zwingend wurden die Gäste allerdings kaum. Gleichzeitig boten sich Murnau durch die offensivere Ausrichtung Räume zum Kontern.

Entscheidung fällt erst kurz vor Schluss

Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Nach einer geklärten Ecke landete der zweite Ball erneut bei den Gastgebern, die Flanke segelte zurück in den Strafraum, und Murat Höbekkaya köpfte zum 2:0 ein (81.). Fabian Erhard setzte in der 90. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Karlsfeld verlor, dennoch gab es neben der 1:4-Niederlage von Garmisch-Partenkirchen eine weitere positive Nachricht: Bastian Kirschner feierte nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback – und könnte in einer Woche im Saisonfinale noch wichtig werden.