Murnau II wahrt Mini-Chance auf Aufstieg

Das Lockangebot der SG Antdorf/Iffeldorf für die Gastgeber, blieb der Drachen-Fraktion nicht verborgen. Nur zu gerne hätten die Antdorfer am Sonntag vor eigenem Publikum eine große Aufstiegs-Sause abgehalten. Und zunächst wurden Hoffnungen geschürt. TSV-Coach Jan Tischer räumte „zwei richtig gute Chancen“ der Gerestrieder ein. „Wenn wir da einen kassieren, brauchen wir uns nicht beschweren.“ Tischer machte mitunter die Umstellung auf das kleine Spielfeld an der Böhmwiese für den kontroversen Start verantwortlich. Letztlich aber stellten sich seine Kicker relativ rasch auf die ungewohnten Gegebenheiten ein. „Wir sind dann besser reingekommen.“ Gleichwohl noch ohne Torerfolg, weil sich die Geretsrieder als unangenehme Widersacher entpuppten.

Torjäger Bierling erhöht zur Entscheidung

Änderte sich aber im zweiten Abschnitt schnell. „Drei Einheiten pro Woche und das Athletiktraining machen sich irgendwann bezahlt“, benennt Tischer den gravierenden Unterschied zwischen beiden Teams. Denn beim ASC ließ die Physis sukzessive nach. Erst recht nach dem 0:1, das wie ein Magenschwinger wirkte. Luis Zehetmeier verlängerte einen Abschlag von Felix Schürgers in den Lauf von Fabian Erhard. Der scheiterte zwar, doch Benjamin Reiners staubte noch ab. Besser machte es Erhard nach einer Flanke von Adam Haarach an den zweiten Pfosten. Spätestens mit dem 0:2 war es eine klare Angelegenheit für die Murnauer. Josef Bierling erfreute sich an Reiners Steckball, erhöhte auf 0:3. Den Schlusspunkt setzte Lukas Ende, der nach einem Ball über die Abwehrkette von hinten startete, so die Abseitsfalle aushob und Keeper Phil Malzacher keine Abwehrmöglichkeit gab. Die Delegation aus Antdorf war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Heimweg.