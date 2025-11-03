Murnau II unterliegt Geretsried II trotz starker Leistung: „Waren nicht die schlechtere Mannschaft“

Ranglistenzwölfter gegen Tabellenführer. Klingt nach einer klaren Angelegenheit. Auch das Ergebnis – 3:0 für den Favoriten – spricht eine klare Sprache. Doch Stephan Bierling wollte den Eindruck doch ein wenig geraderücken nach der Kreisliga-Partie zu Hause in Murnau gegen den TuS Geretsried II. „Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren“, sagte der Coach des TSV Murnau II. Deshalb erlebte er eine recht niedergeschlagene Mannschaft. „Wir haben ein gutes Spiel geliefert.“

Die Platzherren, bei denen die angeschlagenen Josef Bierling und Dawit Muras erstmal auf der Bank saßen, boten dem souveränen Spitzenreiter engagiert die Stirn, bei ihren eigenen Möglichkeiten fehlte das Glück. Gerade Benedikt Multerer, die Leihgabe aus dem Landesliga-Team, präsentierte sich aktiv, belohnte sich aber für seinen guten Auftritt nicht. Sei es, als er schon an Schlussmann Sebastian Untch vorbei war, sich der Winkel aber als zu spitz erwies. Oder bei seinem Kopfball, den Untch gerade noch entschärfen konnte.