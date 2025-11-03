Murnau II unterliegt Geretsried II trotz starker Leistung: „Waren nicht die schlechtere Mannschaft“

Trainer Stephan Bierling lobt sein Team nach der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer TuS Geretsried II und sieht kaum Kritikpunkte.
Ranglistenzwölfter gegen Tabellenführer. Klingt nach einer klaren Angelegenheit. Auch das Ergebnis – 3:0 für den Favoriten – spricht eine klare Sprache. Doch Stephan Bierling wollte den Eindruck doch ein wenig geraderücken nach der Kreisliga-Partie zu Hause in Murnau gegen den TuS Geretsried II. „Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren“, sagte der Coach des TSV Murnau II. Deshalb erlebte er eine recht niedergeschlagene Mannschaft. „Wir haben ein gutes Spiel geliefert.“
Die Platzherren, bei denen die angeschlagenen Josef Bierling und Dawit Muras erstmal auf der Bank saßen, boten dem souveränen Spitzenreiter engagiert die Stirn, bei ihren eigenen Möglichkeiten fehlte das Glück. Gerade Benedikt Multerer, die Leihgabe aus dem Landesliga-Team, präsentierte sich aktiv, belohnte sich aber für seinen guten Auftritt nicht. Sei es, als er schon an Schlussmann Sebastian Untch vorbei war, sich der Winkel aber als zu spitz erwies. Oder bei seinem Kopfball, den Untch gerade noch entschärfen konnte.
Geretsrieds Führungstreffer glich eher einer Slapstickeinlage als Fußball. Einen Freistoß vom Strafraumeck lenkte TSV-Keeper Benedikt Wallrapp an die Querlatte. Beim Abpraller reagierte Christoph Klein am schnellsten und drückte den Ball letztlich im Fallen mithilfe des Aluminiums über die Linie. „Auch das 0:2 fiel eigentlich aus dem Nichts“, urteilte Bierling. Erneut nach einem Freistoß, als bei den Murnauern die Absicherung nicht passte und der Geretsrieder Marc Thiess dies zu nutzen wusste.
Als die Platzherren gegen Ende noch mal alles versuchten, machten die favorisierten Gäste den Sack zu. Ausgangspunkt war erneut ein ruhender Ball. Dieses Mal wurde er aus dem Halbfeld in die Gefahrenzone geschlagen, und dort stand TuS-Kapitän Thiess ein zweites Mal am Samstagnachmittag genau richtig. Trotz der Niederlage fand Bierling kaum Ansatz für Kritik. „Ich kann meinen Spielern so gut wie keinen Vorwurf machen.“