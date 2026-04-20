Murnau II siegt souverän und überholt Burggen/Bernbeuren Abstiegskampf in Kreisliga von Patrick Hilmes · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Jubelten zweimal: Die Murnauer Reserve feiert in Bernbeuren einen souveränen 2:0-Sieg. – Foto: Holger Wieland

Die Reserve gewinnt 2:0 beim direkten Konkurrenten und sammelt Big Points. Nur ein Punkt fehlt Murnau II jetzt noch zum rettenden Ufer.

Zwar wollte Andreas Haidl im Vorfeld keinen Druck auf seine Murnauer Reserve-Fußballer ausüben, doch allen war klar: An diesem und am nächsten Spieltag werden die Big Points verteilt. Kommenden Samstag empfängt der TSV die SG Aying/Helfendorf, am Sonntag war er zu Gast bei TSV Burggen/Bernbeuren – beide unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf der Kreisliga. Der Coach setzte scheinbar mit seiner gelassenen Herangehensweise aufs richtige Pferd: Die Murnauer feierten einen souveränen 2:0-Erfolg. Gestern, 14:15 Uhr TSV Burggen/Bernbeuren TSV Burggen/Bernbeuren TSV Murnau TSV Murnau II 0 2 Abpfiff „Hatte sich abgezeichnet“, befand Haidl hinterher mit Blick auf die zuvor schon ansprechenden Leistungen. Einziger Unterschied: Diesmal belohnte sich sein Team. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Gäste schlicht effektiver. Flanke von der linken Seite auf Josef Bierling, der drückte aus 15 Metern ab – 0:1 (30.). „Zum genau richtigen Zeitpunkt“, laut Haidl, erhöhte seine Mannschaft dann auf 0:2. Eliah Heiland war die Endstation des Konters. Anschließend beschränkte sich Murnau vollends auf die Überfalltaktik, ließ die Gastgeber kommen, setzte Nadelstiche und ließ hinten nichts mehr zu.