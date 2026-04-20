Murnau II siegt souverän und überholt Burggen/Bernbeuren

Die Reserve gewinnt 2:0 beim direkten Konkurrenten und sammelt Big Points. Nur ein Punkt fehlt Murnau II jetzt noch zum rettenden Ufer.
Zwar wollte Andreas Haidl im Vorfeld keinen Druck auf seine Murnauer Reserve-Fußballer ausüben, doch allen war klar: An diesem und am nächsten Spieltag werden die Big Points verteilt. Kommenden Samstag empfängt der TSV die SG Aying/Helfendorf, am Sonntag war er zu Gast bei TSV Burggen/Bernbeuren – beide unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf der Kreisliga. Der Coach setzte scheinbar mit seiner gelassenen Herangehensweise aufs richtige Pferd: Die Murnauer feierten einen souveränen 2:0-Erfolg.
„Hatte sich abgezeichnet“, befand Haidl hinterher mit Blick auf die zuvor schon ansprechenden Leistungen. Einziger Unterschied: Diesmal belohnte sich sein Team. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Gäste schlicht effektiver. Flanke von der linken Seite auf Josef Bierling, der drückte aus 15 Metern ab – 0:1 (30.). „Zum genau richtigen Zeitpunkt“, laut Haidl, erhöhte seine Mannschaft dann auf 0:2. Eliah Heiland war die Endstation des Konters. Anschließend beschränkte sich Murnau vollends auf die Überfalltaktik, ließ die Gastgeber kommen, setzte Nadelstiche und ließ hinten nichts mehr zu.
Bemerkenswert angesichts der Tragweite dieses Duells: Lediglich eine Gelbe Karte zückte der Referee – Murnaus Leon Schlichting sah sie. Haidl lobte den Unparteiischen Jakob Hanser und berichtete von einer intensiven Partie mit harten Zweikämpfen, die aber allesamt fair ausgetragen wurden. „So brauchte es einfach keine Gelben Karten.“
Mit den Big Points in der Tasche überflügelte die Reserve die Gastgeber im Klassement, rangiert jetzt auf Position elf. Ein Zähler fehlt ihnen auf das rettende Ufer. Genau da steht Aying/Helfendorf, der nächste auf Murnaus Überholspur.