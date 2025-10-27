Murnau II nicht „schmutzig“ genug – Abgezockter MTV Berg zerlegt Jungdrachen

Ein Anblick, den sich der Coach öfter wünscht: Die Fußballer des TSV Murnau II im (mitunter „dreckigen“) Zweikampf. – Foto: Tamara Rabuser

0:4-Niederlage zeigt: Junge Murnauer müssen sich nach wie vor an Männer-Fußball gewöhnen. Es werden noch zu viele Haken geschlagen und nicht dreckig genug gespielt.

Sie haben zwar noch zwei Nachholspiele im dunklen Herbst. Dennoch zog Stephan Bierling bereitwillig eine erste Bilanz. „War zu erwarten, dass wir mal Lehrgeld zahlen“, sagt der Trainer der Murnauer Reserve. Im Allgemeinen sprach er über die erste Kreisligasaison der Jungdrachen, im Speziellen über das 0:4 gegen Berg vom Samstagabend. Wieder einmal zeigten sich in dem Spiel zwei Dinge: Die Ausleihen aus der Landesliga schön und gut – aber sie tragen nicht dazu bei, dass sich das Team einspielt. „Die anderen Mannschaften haben die Automatismen, die bei uns nicht so da sind“, sagt der Coach. Zum Zweiten kämpfen seine jungen Spieler nach wie vor massiv mit der Umstellung zum Männer-Fußball. Bierling würde sich wünschen, dass auch sie „ein bissl schmutzig“ spielen, die „kleinen Haken“ weglassen, die in der Jugend noch mühelos funktionieren. Murnau macht sich das Leben selbst schwer

Das Heimspiel gegen Berg könnte man auch einen Rückfall in alte Zeiten, genauer zu den ersten Spielen in der Kreisliga, nennen. Damals hatte Murnau durch seine Naivität viele Gegentore bekommen. So auch am Samstag. 0:2 und 0:4 fielen nach Ballbesitz des TSV. Einmal stand den Spielern ein Freistoß, einmal ein Einwurf zu. „Dadurch haben wir es uns selbst schwer gemacht“, klagt der Coach. Die übrigen Berger Treffer umgab, aus Drachen-Perspektive, eine gehörige Portion Pech. Beim 0:1 versuchte Paul Juntke, einen Schuss zu blocken, traf dabei allerdings seinen Gegenspieler. Die Folge: Elfmeter. Das dritte Berger Tor fällt so wohl höchstens einmal pro Saison: Ein zweiter Ball landete an der Hacke von TSV-Verteidiger Lukas Kästele, dann am Innenpfosten und zuletzt im Tor. „Wir wollten es einen Tick zu perfekt machen.“