Murnau II muss nachsitzen – Relegationsduell für die Drachen

Abgewehrt: Die Murnauer (grüne Trikots) verlieren das letzte reguläre Spiel der Saison beim MTV Berg. – Foto: Andreas Mayr

Der letzte Spieltag verlief unerwartet unspektakulär. Die Murnauer hofften vergeblich auf Patzer, auf den anderen Plätzen zeichneten sich frühzeitig klare Siege der direkten Konkurrenz ab. Die Zuschauer trugen diese Nachrichten freilich an die Spieler heran, was dazu führte, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft kippte. „Jeder hat erfahren, dass es nicht in unsere Richtung läuft. Das war vom Kopf schon was anderes“, erklärt der Trainer. Die 1:3-Niederlage in Berg verkam so zu einem Wurmvorsatz dieser Kreisliga-Saison. „Auch ein Sieg hätte nichts geholfen. Die Reaktion zeigt gut, dass wir uns gefunden haben und gefestigt sind“, sagt Bierling.

Der Ausgang mag zwar nicht ihren Wünschen entsprochen haben. Aber jetzt haben die Murnauer Reserve-Fußballer eine Attraktion vor sich, die bereits am Samstagabend den Puls in die Höhe trieb. Aushilfstrainer Stephan Bierling spürte schon „die Energie und das Kribbeln“. Die Spieler konnten es kaum erwarten, die Nachrichten vom Clash mit Antdorf in der Relegation in die Weiten des Internets zu tragen. „Eine Relegation ist etwas Geiles“, jubiliert Bierling vor den beiden Duellen am Dienstag (zunächst in Murnau) sowie Freitag.

„Wir dürfen mutig sein“, heißt es zur Pause

Im Spiel sah das noch anders aus. Gerade in Hälfte eins erlebten Coach wie Zuschauer ein Team, das von der Angst vor Fehlern getrieben wurde. Wenige trauten sich, den Ball als Freund zu behandeln, gaben ihn lieber schnell wieder her oder forderten ihn gar nicht erst. „Jeder war nervös.“ Die Berger hingegen traten humorlos und zielstrebig auf, hatten diverse Chancen, darunter einen Pfostenschuss. Beim TSV verwandelte Josef Bierling einen Abpraller – stand aber im Abseits. Zur Pause polten die beiden Trainer (auch Christoph Geißlinger half aus) ihre Mannen um. „Wir haben die Relegation sicher, wir dürfen mutig sein“, sagte Bierling. Kurz danach schoss Christoph Senftl das 1:0. Der junge Mann aus der A-Jugend ist der Senkrechtstarter der Rückrunde, war abermals bester Mann bei den Drachen. „Er gibt richtig Gas“, sagt sein Coach über den Rechtsaußen.

Mit dem Ausgleich ging die Partie in einen anderen Aggregatzustand über. Sämtliche Spieler schwirrten nur noch wie Teilchen umher, erhitzt von Temperaturen an die 30 Grad. Bierling erkannte „Löcher auf beiden Seiten“ in den Defensivreihen. Bei seinen Mannen lag das auch an der wochenlangen Überbelastung in zwei Wettbewerben. „Einige Spieler waren leer.“ Sowie an den ungünstigen Neuigkeiten aus Altenstadt und Aying. Berg nutzte den Wankelmut der Drachen für die entscheidenden Treffer. Darüber habe man sich „natürlich geärgert“, hält Bierling fest. G

leichwohl haben sie in Murnau bereits vor Wochen mit den Planungen für eine etwaige Relegation gestartet. Direkt nach der Partie brieften sie ihre Leute mit ersten Infos über Torschützenkönig Denny Krämer („eine Granate“), die Routiniers im Mittelfeld und die flinken Außenstürmer. Diese erste Lagebesprechung fand übrigens am Berger Platz statt. Die Platzherren luden ein zu Grill und Getränken. Und die Murnauer blieben noch einige Stunden hocken. Alleine wegen der Gastfreundschaft würden sie gern in der Liga bleiben – und sich bei den Bergern in der nächsten Saison revanchieren.