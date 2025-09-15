Murnau II fährt ersten Saisonsieg ein – Sonderlob für Landesliga-Leihe Multerer

Der Abend bot sich an für eine große Feier. In Hofheim, unweit der Poschinger-Allee, stieg die bekannte Stadelfete am Ende des Sommers. Dort traf sich das Murnauer Fußball-Universum. Nur Stephan Bierling fehlte diesmal, weil er angeschlagen war. „Ich lass’ es lieber bleiben“, scherzte der Trainer der Zweiten. Er war schon zufriedengestellt mit dem ersten Saisonsieg seiner Kicker. 3:0 bezwangen sie Mit-Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren, der sich aber im Vergleich zu den Drachen noch weit weg von Kreisliga-Tauglichkeit bewegt.

In der Vorbereitung (5:0 für Murnau) hatte sich angedeutet, dass zwischen beiden Teams ein Abstand klafft. Zwar hat sich der Zustand beider seither verändert, aber nach wie vor zu erkennen waren die Schwachstellen in der Abwehr des Gegners. „Wir haben mitgenommen, dass sie hinten Probleme haben“, sagt Bierling über die Eindrücke aus dem Juli-Duell. Erstmalig trauten sich die Murnauer aggressives Anlaufen zu und erfüllten ihre Hoffnungen, daraus leichte Ballgewinne und Fehler provozieren zu können.

Als bissigste Jagdhunde taten sich Christoph Stelzl und Max Jahn auf den Außenpositionen hervor. „Ein Zweikampf nach dem anderen. Sonst wären wir gar nicht in die Pressing-Situationen gekommen.“ Jahn glänzte zudem in der Vollstrecker-Rolle. Beim 1:0 schlenzte er den Ball vom Strafraum aus ins lange Eck. „Wirklich ein geiles Tor.“ Beim 2:0 holte er einen Elfmeter raus, Fabian Heiland verwandelte.

Landesliga-Leihgaben Samuel Spieß und Benedikt Multerer brillieren

Der Halbzeit- wie Endstand war auch mit den Leihgaben aus der Landesliga zu erklären. Samuel Spieß und Benedikt Multerer sollten sich wieder aufwärmen für die Erste. Gerade Multerer half den jungen Burschen mit seiner einmaligen Art. „Unglaubliche Präsenz und Lautstärke. Der hat richtig gutgetan“, schwärmt Bierling. So ließ sich auch manch Aussetzer in der Abwehr verschmerzen. Zwei, drei gefährliche Aktionen der Gäste entstanden, weil die Innenverteidigung noch nicht eingespielt ist. Julius Ötke rückte erstmals in die Startelf, da sein Coach bereits auf nächste Woche blickt. Dann fehlt Lukas Kästele wegen einer Weisheitszahn-Operation. Ötke sollte sich schon einmal an Partner Maximilian Wörrle gewöhnen. Spätestens zur Pause waren alle Mängel behoben.

Die Murnauer profitierten auch von der Abschlussschwäche der Burggener. „Eine Mannschaft aus den oberen Regionen macht da ein Tor“, hält der Trainer fest. Hälfte zwei ging ereignislos zu Ende. Die Gäste investierten sämtliche Mittel in Schadensbegrenzung, der TSV ging zum Verwalten über. Das erste Zu-Null-Spiel für Torwart Benedikt Wallrapp geriet nie in Gefahr und freute Bierling genauso sehr wie der Sieg. Er hat das Gefühl, dass der erste Erfolg auch eine mentale Blockade lösen könnte. Seit Wochen hören seine jungen Hüpfer die gleiche Leier von allen Seiten: Sie sind ebenbürtig, aber erfolglos. „Mit einem Sieg im Nacken lässt sich die Arbeit leichter angehen.“