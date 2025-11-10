Murnau II bei Pleite gegen Wildsteig/Rottenbuch „immer einen Ticken zu langsam“

Im zweiten Aufeinandertreffen binnen einer Woche setzt sich Wildsteig/Rottenbuch souverän durch und lässt Murnau erneut ohne Punkt.

Eine seltene Besonderheit hat der Kreisliga-Spielplan kurz vor der Winterpause parat. Durch die Verlegung der Partie des zweiten Spieltags kommt es innerhalb einer Woche zu zwei Begegnungen zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch und der Landesliga-Reserve des TSV 1865 Murnau. Die erste Begegnung entschied der FC Wildsteig/Rottenbuch deutlich mit 3:0 zu seinen Gunsten.

Das Rückspiel auf Kunstrasen findet am kommenden Samstag um 18.30 Uhr an der Poschinger Allee statt. „Heute haben wir einen hochverdienten Sieg eingefahren und mit Wille und Leidenschaft die Partie bestritten“, bilanziert FC-Coach Hubert Jungmann. „Über eine top geschlossene Mannschaftsleistung sind wir zum Erfolg gekommen und haben die Treffer wunderbar herausgespielt“, ergänzt FC-Spielertrainer Martin Hennebach. „Leider haben wir heute verdient verloren und gerade die erste Halbzeit hergegeben, in der wir immer einen Ticken zu langsam waren“, räumt Murnaus Übungsleiter Stephan Bierling ein.

Die erste Großchance zur Führung hatte der TSV 1865 Murnau. Nach einer Kopfballverlängerung im Mittelfeld startete Christoph Stelzl alleine Richtung Tor durch. Seinen Schuss lenkte FC-Keeper Johannes Greinwald über die Latte (8.). Zunehmend wurde der FC Wildsteig/Rottenbuch spielbestimmend und erarbeitete sich ein Chancenplus heraus. Ein Kopfball von Kilian Maier landete am Pfosten, der Nachschuss endete an der Hand von Murnaus Lukas Kästele, was aber vom Schiedsrichter nicht als elfmeterwürdig gesehen wurde (18.).

Einen schnellen Konterangriff von Fabian Maier konnte Murnaus Torwart Constantin Humpa stark abwehren. Der nächste Angriff über links führte zum Torerfolg. Fabian Maier setzte sich durch und legte die Kugel auf Tizian Henn ab, der trocken zum 1:0 einnetzte (37.). Wenig später holte Humpa einen 20-Meter-Schuss von Fabian Kees aus dem Kreuzeck heraus.

Benedikt Multerers Fallrückzieher nur für die Galerie

Als Henn einen wohl dosierten Pass in den Lauf von Tobias Trainer durchsteckte, vollstreckte dieser am Torwart vorbei zum verdienten 2:0. Nach der Halbzeitpause wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Murnau versuchte, über die Zweikämpfe besser ins Spiel zu finden. Nach einem Sololauf von Tobias Schweiger zögerte Tizian Henn etwas zu lange und verpasste somit den möglichen Torerfolg (60.). Diesen erreichte Fabian Kees, der eine mustergültige Rücklage von Tobias Trainer aus acht Metern zum 3:0 einhämmerte.

Ein sehr sehenswerter, aber letztlich erfolgloser Fallrückzieher von Benedikt Multerer war der einzig nennenswerte Abschluss der erneut sieglosen Murnauer.