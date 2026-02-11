Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Murnau gegen Türkgücü – BZL-Teams fordern Kreisligisten
Oberbayerische Teams von Bayernliga bis zur Bezirksliga im Einsatz
von Boris Manz · Gestern, 16:57 Uhr · 0 Leser
Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München. – Foto: mb.presse / Butzhammer