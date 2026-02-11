 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Murnau gegen Türkgücü – BZL-Teams fordern Kreisligisten

Oberbayerische Teams von Bayernliga bis zur Bezirksliga im Einsatz

von Boris Manz · Gestern, 16:57 Uhr · 0 Leser
Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München.
Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Südost
Kreisliga 2
Kreisklasse 4

Am Mittwoch, dem 11. Februar, finden wieder einige Testspiele in Oberbayern statt. Die Testspiele auf FuPa Oberbayern auf einen Blick.

Bayernliga-Teams: Heimstetten, Türkgücü München und FC Ingolstadt II im Einsatz

Gestern, 19:30 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
0
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
2
5
Abpfiff

Fünf Bezirksliga-Teams testen heute: Freising gegen Wartenberg – Dorfen fordert Taufkirchen

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
-
-
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
5
0
Abpfiff

Gestern, 20:30 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
6
3
Abpfiff