Murnau für Oberbayerische Meisterschaften qualifiziert: Junge Drachen glänzen in der Halle Zweiter Platz mit blutjungem Team

Penzberg – Bei der Futsal-Endrunde im Zugspitzkreis sicherten sich die Drachen in Penzberg mit einem blutjungen Team den zweiten Platz. Damit ist der TSV zugleich für die Oberbayerische Meisterschaft am 14. Januar in Manching qualifiziert.

Erst ganz zum Ende hin musste die Murnauer Mannschaft in Penzberg abreißen lassen. Nach drei Siegen und einem Unentschieden in der Gruppenphase und dem 3:1-Erfolg im Halbfinale gegen den SV Puch war lediglich der 1. FC Penzberg im Finale eine Nummer zu groß. Gegen den Gastgeber und Favoriten setzte es ein 0:4. Doch grämen brauchte sich dafür keiner. Schließlich kicken einige Spieler der Penzberger im Bundesliga-Team des Klubs.

Für das junge TSV-Team hingegen war es der erste Auftritt auf diesem Niveau. Das Ergebnis sei so deutlich ausgefallen, weil „wir unser Ziel erreicht und das Folgespiel zum Halbfinale nach nur kurzer Pause hatten“, erläutert Benedikt Hausmann. Der Co-Trainer von Sven Teichmann betreute die Murnauer während des Turniers. Neben einer Handvoll Spieler aus der Bezirksliga wirkten mit Julian Popp und Dawit Muras auch zwei Kicker aus A-Jugend beziehungsweise der Reserve mit.