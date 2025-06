Murnau fordert U19 des TSV 1860 München: „Mega interessantes Spiel“

Zur Hälfte der Vorbereitung holt sich der TSV Murnau einen Kracher an die Poschinger-Allee. An diesem Sonntag (14 Uhr) tritt das Landesliga-Team gegen die Bundesliga-A-Jugend des TSV 1860 München an. Bei vielen Drachen-Fans werden zwei Fußballherzen gleichzeitig schlagen. Schließlich ist ein beträchtlicher Teil der Murnauer auch Unterstützter der Löwen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau TSV 1860 München TSV 1860 14:00 PUSH