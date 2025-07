Murnau fehlt die Kaltschnäuzigkeit – Remis gegen Bayernliga-Aufsteiger

Temperaturen an die 30 Grad, kaum ein Wölkchen am Himmel, unangenehm schwül: Suboptimale Bedingungen, um 90 Minuten über einen Fußballplatz zu hetzen. Dennoch ist Martin Wagner durchaus zufrieden mit dem, was er am Dienstagabend gesehen hat. Sein TSV Murnau testete gegen den TuS Geretsried. Im Duell mit dem vormaligen Ligakontrahenten und Bayernliga-Aufsteiger hielten sich die Murnauer hinten schadlos, vorne wollte aber auch kein Ball rein – 0:0.

Wagner konnte damit gut leben. Ihm war eine ordentliche Defensivleistung wichtig. Bekam er in Hälfte eins zu sehen. „Das war wirklich Bayernliga-Niveau, was uns da Geretsried entgegengeworfen hat“, betont Wagner. Dennoch waren es die Drachen, die näher am 1:0 waren. Bastian Adelwart tankte sich mehrfach stark auf links durch, der finale Pass kam allerdings nie an. Die dickste Chance hatte Fabian Erhard, doch er setzte den Ball allein vor dem Tor an diesem knapp vorbei.

Die zweite Halbzeit verlor ihre Aussagekraft, weil Geretsrieds im Verlauf seine komplette Elf austauschte. Der Spielfluss war dahin und der TSV, der fünfmal wechselte, konnte kein Kapital daraus schlagen. „Wir hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber die Kaltschnäuzigkeit fehlte“, resümiert Wagner. Lukas Ende vergab noch eine gute Chance der Murnauer, zugleich klatschte auch ein Schuss des TuS an die Latte. Fertig war die Nullnummer.