Murnau durchlebt nächsten Albtraum gegen Kirchheim: „Vogelwildes Spiel“

Vom Kirchheimer Albtraum reden die jungen Murnauer auch Monate später noch. Dieses denkwürdige Spiel, das der TSV nach 3:0-Führung im November 2024 noch verlor, lässt sie nicht los. Die Rückkehr an den Ort des Schmerzes fiel ähnlich grauenhaft aus. In der Nachspielzeit gaben die Fußballer ein Spiel her, das eigentlich nicht zu verlieren war. Nach einem Freistoß fiel das einzige Tor des Tages durch Peter Schmöller, diesen Berg an Mann, der schon damals im Winter 2024 zu den Hauptdarstellern des seltenen Schauspiels gehörte.

Martin Wagner erlebte die neuerliche Gruselei neben der Bank. Nach zwei Gelben Karten in relativ kurzer Zeit war er aus dem Teambereich geflogen. Der Coach trug damit selbst dazu bei, dass diese Partie in einen schwer zu kontrollierenden Zustand abglitt. Wobei er aber bei Weitem nicht der Einzige war, der sich in der generellen Hektik verlor. Schiedsrichter Thomas Feigl irrlichterte mit einer unberechenbaren Linie durch die Partie, zückte zudem im Eiltempo Karten und flapsige Sprüche. Die Drachen wichen aus unerklärlichen Gründen in den letzten zehn Minuten von ihrer klaren, kontrollierten Gangart ab, die ihnen in dieser Partie auch in den Schoß gefallen war.

Die Rote Karte von Raphael Schneider nach 30 Minuten – ein Foul an Maximilian Nebl als letzter Verteidiger – sorgte für ein spielerisches Ungleichgewicht. Lange Zeit ging der TSV sorgsam mit seinem vielen Ballbesitz um. Doch dann glitt er in ein Gezocke ab, das gar nicht gut endete. „Das darf nicht so ein vogelwildes Spiel werden“, betont Wagner. Dribblings im eigenen Strafraum, unnötige Zaubereien im Mittelfeld, riskante Grätschen im Rückwärtsgang – in der Schlussphase konterkarierte der TSV seinen eigenen Plan. „Ich bin stinkig“, klagt Wagner. In Überzahl sollte in erster Linie hinten nichts anbrennen.

Murnau-Trainer lobt „abgezockte“ Kirchheimer

Zumal sie auf einen Gegner trafen, der sich an einem solchen Chaos hochziehen kann. Die Kirchheimer haben eine Reihe ausgebuffter Männer im Team. Ihre Lautstärke am Platz kann einschüchternd wirken, gerade auf ein junges Team. „Die machen aus jeder Kleinigkeit was“, sagt Wagner – und meinte das als Kompliment für eine „abgezockte Spielweise“. Verteidigen können sie auch noch bestens. Der SC stellt die beste Abwehr der Landesliga. Dieser höchst stabile Verbund schaffte es mit einem Mann weniger ganz gut, nicht an der Schlinge der Murnauer zu ersticken.

Wobei Wagner auch wichtig zu betonen war: „Wir hatten deutlich mehr Chancen, als ich erwartet hatte.“ Fünf, sechs aussichtsreiche Möglichkeiten vergab sein Team. Die beiden äußerst aktiven Stürmer Benedikt Multerer und Maximilian Nebl gingen bereits vor der Roten Karte leer aus. In Hälfte zwei ließen Samuel Spieß – ein Pfostenkracher – sowie Leon Schlichting nach einem Freistoß (er schoss aus fünf Metern drüber) Gelegenheiten der höchsten Güteklasse aus.

„Du musst ein Tor machen, dann sprechen wir nicht mehr über die beste Abwehr.“ Im Nachhinein war ihm auch die Rote Karte gar nicht recht. Einmal, weil ihn das Gefühl beschlich, dass Schiri Feigl eine Reihe an Ausgleichspfiffen zu verpacken hatte. „Er hatte wohl ein schlechtes Gewissen.“ Und zweitens, weil Murnau sein bevorzugtes Pressing aufgeben musste, da der TSV in Überzahl ständig selbst den Ball hatte. Irgendwie fühlte Wagner so das Unheil anrücken, das dann in Minute 92 über sein Team hereinbrach.