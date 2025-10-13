Murnau bleibt zu Hause eine Wucht – doch ein Problem bleibt

Selbst die Zuschauer fragten sich, was mit diesem Aufsteiger los ist. Eine ganze Halbzeit lagen die Männer in den kanariengelben Hemden in Murnau zurück. Und doch machten sie keine Anstalten, ihr Personal nach vorne abzukommandieren. „Der Gegner hat es uns einfach gemacht“, hält Martin Wagner fest. Nicht ein gefährlicher Schuss erreichte das Tor von Fabio Grund.

Die Ausgeburt an Harmlosigkeit hatte freilich ihre Wurzeln in einer Seuchenwoche in Dornach. Fünf Stammkräfte fehlten kurzfristig krank, darunter Klublegende Felix Partenfelder, der den Aufstieg von der Kreis- in die Landesliga maßgeblich mitgestaltet hatte und bester Torschütze beim SVD ist. „Mit dem 1:0 sind wir sehr gut bedient“, sagt Trainer Sebastian Wastl.

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau.

So blieb im Land der Drachen genug Zeit, um sich bei allem Erfolg um die weniger erfreulichen Dinge zu kümmern. Der TSV schafft es in dieser Saison einfach nicht, Überlegenheit im Ergebnis auszudrücken. „Wieder machen wir nicht den Deckel drauf. Für uns alle ist das ein Ritt auf der Rasierklinge“, klagt der Trainer. Gegen Traunstein, Neuhausen, Rosenheim, Unterhaching und nun Dornach kam der TSV auf genug Chancen für drei, vier oder gar noch mehr Treffer. Felix Lautenbacher feuerte einen Ball an den Pfosten, Konstantin Ott ließ einen Schuss aus, „den er normal im Schlaf macht“, Jannis Braun schickte einen Ball völlig frei vom Elfmeterpunkt in die Baumkrone hinter dem Tor. „Wir könnten es uns einfacher machen.“

Je länger diese Saison voranschreitet, desto offensichtlicher wird ein Fakt: Die Murnauer haben eine Mannschaft beisammen, die wahrlich um die vorderen Plätze der Landesliga mitmischen kann. Nur auf einer Position haben nahezu alle Konkurrenten ein deutliches Plus an Qualität: im Sturm. Trainer Wagner wollte auf dieses Thema gar nicht einsteigen, sein Kapitän tat’s aber sehr wohl. Wenn auch im Jux. „Jetzt müssen die Verteidiger auch noch die Tore schießen“, brüllte Philip Jarosch im Rausch der Freude nach dem Treffer seinen Angreifern entgegen. Wobei: Torschütze Tizian Schatto, für gewöhnlich als Außenverteidiger aufgestellt, besprintete an diesem Samstag die offensive Außenbahn und traf per Kopf nach einem Eckball.

Murnaus Defensive besticht erneut – und hat offenbar einen Schritt nach vorne gemacht

Die Drachen sind besonders gut darin geworden, ihr Sturm-Problem anderweitig zu umschiffen. Standard-Situationen hätte Martin Wagner gerne noch im Offensiv-Portfolio seines Teams. „Ich hoffe, sie kapieren, dass die den Unterschied machen“, sagt er. Die vielen dynamischen Mittelfeldleute erschaffen dermaßen viele Freistöße und Eckbälle, dass in diesem Bereich tatsächlich noch jede Menge ungenutztes Potenzial liegt.

In anderen Bereichen hingegen agiert Murnau am Maximum. Eine Sache, die unter der Woche extra angesprochen – und direkt umgesetzt – wurde: Nach Ballverlusten dürfen sich die Murnauer im Rückwärtsgang nicht zu schade sein, kräftig zuzupacken. Dafür können sie ruhig auch eine Gelbe Karte riskieren. Denn damit werden aufflammende Brände gelöscht. Dornach kam unter anderem deshalb nicht zu großen Torszenen, weil Christoph Greinwald, Fabian Heiland oder Felix Lautenbacher in Umschaltmomenten rigoros zulangten. So beendete der TSV abermals ein Spiel ohne Gegentor, das fünfte der Saison, bleibt als einer von vier Klubs zu Hause ungeschlagen. „Nicht selbstverständlich“, findet Coach Wagner nach dem fünften Heimsieg im achten Spiel.