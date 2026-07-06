Murnau besteht Härtetests – Garmisch scheitert an Ismaning

Premierentreffer: Jonas Schrimpf (r.) gleicht für Munau gegen Deisenhofen aus. – Foto: Andreas Mayr

Und natürlich sucht einer wie Haidl nach vielen Datenpunkten und Eindrücken, die ihm am Ende helfen, eine Aufstellung zusammenzusetzen. Deshalb durfte auch beinahe jeder aus dem Kader über 65 Minuten aufs Feld. Bei den beiden Tests wurde deutlich: Praktisch auf jeder Position herrscht Überangebot. Selbst bei den Außenverteidigern, obwohl mit Tizian Schatto und Phillip Mühlbauer zwei Stammkräfte monatelang fehlen. Elias Richter, Luis Zehetmeier, Maximilian Wörrle, Fabian und Eliah Heiland stehen als Ersatz parat, wobei mancher mit dem einen oder anderen Wackler auffiel.

Nach diesen zwei Tests kann man den Murnauer Fußballern guten Gewissens die Landesliga-TÜV-Plakette ausstellen. Gegen den Bayernligisten Deisenhofen und Österreichs Drittligisten Imst holten sie bei verkürzter Spielzeit (jeweils 60 Minuten) zweimal ein 1:1. Viel wichtiger als das Ergebnis war Trainer Andreas Haidl die Erkenntnis, dass seine Mannschaft etwas auf diesem Niveau verloren hat. Sämtliche Vorbereitungsspiele dienen dem Zweck der Simulation. „Möglichst nahe dran am Wettkampf.“

Einem Gang durch die Süßwarenabteilung gleicht das Reservoir im Angriff. Auf allen Positionen strahlen einem fußballerische Leckereien entgegen. Gegen Deisenhofen etwa betraten in Hälfte zwei Georg Kutter, Bastian Adlewart sowie Jonas Schrimpf das Feld. Letzterer glich nach erfolgreichem Pressing samt Doppelpass mit Kutter zum 1:1 aus – sein erster Treffer für Murnau. „Jeder Spieler bringt eine andere Note mit, und ich glaube, wir brauchen jede einzelne davon“, erklärt Haidl. Dessen große Aufgabe wird vor allem darin bestehen, diese spielfreudige Horde bei Laune zu halten und gleichzeitig den Überschuss an Talent gewinnbringend einzusetzen. Einen ersten Hinweis, wie er das vorhat, gab er nach dem Dreiervergleich daheim: In der Liga werde er schauen, welches Personal zu welchem Gegner passt.

Wer sich auf die Suche nach Murnaus Mängeln begab, fand durchaus welche. Wobei Haidl ein paar wenige negative Eindrücke nicht überbewertet. „Ich möchte nicht etwas größer machen, als es ist. Wichtig wird es, wenn es um Punkte geht.“ Gemeint ist die Torausbeute. Trotz vieler gefälliger Spielzüge, Aktionen und Abschlüsse und eines verschossenen Elfmeters von Kutter blieb es nach 120 Minuten bei zwei Toren. Zu wenig für die Qualität der Chancen. „Eigentlich musst du beide Spiele gewinnen“, sagt Haidl.

Hängen blieben andere Dinge. Etwa, dass der TSV unter Haidl ein neues Ego im Spiel mit Ball entwickelt. Diese Herangehensweise werde man nicht verändern, betont der Coach. Auch wenn das Erlernte noch einige Zeit benötigt, um sich zu festigen. Haidl fasst es so zusammen: „Wir wollen gierig sein, wir wollen Kontrolle haben.“ Vor allem gegen Imst war das zu bestaunen. „Hat absolut Spaß gemacht zum Zuschauen.“ Elias Richter drückte eine starke Vorarbeit von Fabian Erhard zum 1:0 über die Linie. Zwar glich Imst noch aus, doch der Dreiervergleich war aus Murnauer Sicht ein gelungener zwei Wochen vor Saisonstart.

Reichlich Baustellen beim 1. FC

Nicht ganz unerwartet ist für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen das diesjährige Pokalabenteuer nach der dritten Runde beendet. Für Stefan Schwinghammer und sein Team eine wenig tragische Erkenntnis, verständigte man sich doch im Vorfeld auf die Einordnung als gewöhnliches Testspiel gegen den Bayernligisten.

Der FC Ismaning siegte mit 2:0 am Gröben, das Endergebnis stand bereits nach 15 Minuten auf der Anzeigetafel. Beim ersten Gegentreffer ging Michael Gladiator behäbig zu Werke. Ansonsten überzeugte er im zweiten Anlauf als Außenverteidiger. Beim 0:2 fehlten dem 1. FC zwei Punkte, die generell sichtbar wurden: gedankliche Schnelligkeit und Handlungsgeschick. Schwinghammer erkannte aus seiner Torhüterposition „viele kleine Fehler“ in einer fordernden Eingewöhnungsphase. Mitunter geschuldet „der Umstellung innerhalb der Mannschaft“. Quirin Wellenstein identifizierten die Gäste als ideales Pressingopfer. Doch auch zahlreiche Mitspieler des 20-Jährigen zögerten und leisteten sich Ungenauigkeiten.