„Muri“ ist an Bord

Der BSV Rehden II stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Romulus „Muri“ Muresan-Kis bekommt das Team einen erfahrenen Fußballkenner als gleichberechtigten Trainer an die Seite von Francky Sembolo.

„Muri“ ist im regionalen Fußball längst kein Unbekannter. Bereits ab 2002 trug er das Trikot der SG Diepholz, mit der er bis in die Landesliga aufstieg. Anschließend sammelte er als Co- und Spielertrainer beim TuS St. Hülfe-Heede wertvolle Erfahrungen an der Seitenlinie, bevor er 2014 seine aktive Karriere beendete. 2024 trainierte Muresan-Kis bereits die U17 des JFV RWD Rehden – und zeigte dort, dass er die DNA des Vereins lebt: Leidenschaft, Teamgeist und das Gespür, junge Spieler zu entwickeln.

Eine kleine Anekdote rundet sein Profil ab: Muresan-Kis trat einst im ZDF-Sportstudio an der berühmten Torwand an – und gewann dort sensationell gegen Ski-Star Felix Neureuther. Diese Mischung aus Lockerheit, Ehrgeiz und mentaler Stärke bringt er nun in sein neues Traineramt ein.