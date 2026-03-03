Murat Tik soll BAK 07 vor dem Abstieg retten

Archiv: Murat Tik bei Lichtenberg 47 – Foto: Dedepress

Oberligist Berliner AK 07 hat einen neuen Chefcoach: Murat Tik übernimmt den Klub. Der frühere Coach von SV Lichtenberg 47 (Regionalliga Nordost), Hertha 06 (NOFV-Oberliga) und dem Spandauer SV (Landesliga) kehrt damit nach dreijähriger Pause auf die Berliner Fußballbühne zurück.

BAK hat einen neuen Cheftrainer

Murat Tik ist neuer Cheftrainer des Berliner AK 07. Der 51-jährige A-Lizenz-Inhaber übernimmt den abstiegsgefährdeten Oberligisten von Hikmet Murat Salar, der zuletzt interimsweise verantwortlich war und weiterhin als U19-Coach in der Nachwuchsliga tätig ist.

Schwierige Ausgangslage

Sportlich steht der BAK massiv unter Druck. Nach aktuellem Stand belegt der Klub Rang 14 – einen möglichen Abstiegsplatz – und hat erst 17 Punkte auf dem Konto. Die Lage könnte sich weiter verschärfen: Sollte FC Erzgebirge Aue aus der 3. Liga absteigen, würde sich die Abstiegsregelung auch auf die Oberliga auswirken. In diesem Szenario wäre der Berliner AK nach jetzigem Tabellenstand direkt betroffen.

Erfahrung im überregionalen Fußball

Mit Tik setzt der Verein auf Erfahrung. Der langjährige Berliner Trainer war unter anderem beim ehemaligen Regionalligisten SV Lichtenberg 47 (2022–2023) tätig sowie langjährig in der NOFV-Oberliga bei Hertha 06 aktiv. Besonders bei den Charlottenburgern machte er mit dem Durchmarsch von der Landesliga bis in die Oberliga auf sich aufmerksam und wurde 2018 für zwei Spiele als Relegationsretter gegen Einheit Kamenz geholt. Die Charlottenburger, die vor zwei Jahren Insolvenz anmeldeten, durften in der Oberliga bleiben.