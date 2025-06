Murat Öztürk und Laurenz Haag verstärken den FV Nimburg

Murat Öztürk ist ein echter Tempodribbler mit technischer Finesse, der vor allem über die Außenbahn für frischen Wind sorgen wird. Seine Stärken? Schnelligkeit, Spielintelligenz und Vielseitigkeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Ausgebildet beim BSC, sammelte er in der Jugend-Oberliga sowie im aktiven Bereich der Landes- und Verbandsliga wertvolle Erfahrung. Genau der Spielertyp, den Nimburg sucht: hungrig, dynamisch und heimatverbunden.



Auch Laurenz Haag bringt alles mit, was ein moderner Verteidiger braucht. In Bahlingen fußballerisch groß geworden, überzeugt er durch Ruhe am Ball, ein starkes Positionsspiel und präzise Spieleröffnung. Als Rechts oder Innenverteidiger einsetzbar, strahlt er trotz seines jungen Alters Souveränität aus. Jetzt will er den nächsten Schritt wagen und tut das mit dem FV Nimburg.



Mit diesen beiden Talenten bekommt der Kader des FV Nimburg nicht nur mehr Tiefe, sondern auch spürbaren Lokalcharakter und frischen Esprit. Der FVN und die Fans dürfen sich freuen.