Murat Kör und DJK Schlatt gehen im Sommer getrennte Wege

In dieser langen Zeit hat Murat Kör die sportliche Entwicklung der DJK Schlatt maßgeblich geprägt wie kaum ein anderer Trainer vor ihm. Als Spielertrainer führte er die erste Mannschaft in der Saison 2022/2023 zur Herbstmeisterschaft. Auch am Meistertitel der zweiten Mannschaft im Jahr 2024 hatte Murat Kör einen wesentlichen Anteil und trug mit seiner Arbeit und Unterstützung entscheidend zum Erfolg bei.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus war Murat Kör stets ein Vorbild. Seine Loyalität, sein Engagement und seine Identifikation mit dem gesamten Verein wurden von Spielern, Verantwortlichen und dem Umfeld gleichermaßen geschätzt. All das hat es der Vereinsführung außerordentlich schwer gemacht, die Trennung zum Saisonende zu vollziehen.