Murat Kör und DJK Schlatt gehen im Sommer getrennte Wege

Nach acht Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Murat Kör und der DJK Schlatt im Sommer dieses Jahres.
In dieser langen Zeit hat Murat Kör die sportliche Entwicklung der DJK Schlatt maßgeblich geprägt wie kaum ein anderer Trainer vor ihm. Als Spielertrainer führte er die erste Mannschaft in der Saison 2022/2023 zur Herbstmeisterschaft. Auch am Meistertitel der zweiten Mannschaft im Jahr 2024 hatte Murat Kör einen wesentlichen Anteil und trug mit seiner Arbeit und Unterstützung entscheidend zum Erfolg bei.
Nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus war Murat Kör stets ein Vorbild. Seine Loyalität, sein Engagement und seine Identifikation mit dem gesamten Verein wurden von Spielern, Verantwortlichen und dem Umfeld gleichermaßen geschätzt. All das hat es der Vereinsführung außerordentlich schwer gemacht, die Trennung zum Saisonende zu vollziehen.
Dennoch sind wir der Meinung, dass wir zur neuen Saison eine Veränderung und neue Impulse brauchen. In konstruktiven Gesprächen kamen Trainer und die sportliche Leitung schnell überein, bis Saisonende nochmal alle Kräfte zu bündeln. Die Zielsetzung dabei ist, die dritten Tabellenplätze beider Herrenmannschaften zu verbessern und damit die erfolgreiche Zusammenarbeit am Saisonende zu krönen.
Die DJK Schlatt bedankt sich schon jetzt bei Murat Kör herzlich für seinen langjährigen Einsatz und seinen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen sportlichen Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns darauf, die kommenden Monate der Rückrunde noch gemeinsam mit vollem Einsatz zu bestreiten, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Für seinen weiteren sportlichen Weg ab dem Sommer wünschen wir als Verein ihm bereits heute alles Gute, viel Erfolg und weiterhin große Anerkennung für seine Arbeit.