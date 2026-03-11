Murat Kör übernimmt die U23 des FC Auggen

– Foto: Verein

Murat Kör wird ab dem 1.7. 2026 als Cheftrainer die Reservemannschaft des FC Auggen übernehmen. In den letzten acht Jahren hat er mit großem Engagement die Mannschaft der DJK Schlatt kontinuierlich weiter entwickelt und sehr gute Arbeit abgeliefert.

Der sportliche Leiter des FC Auggen, Björn Giesel, sagt hierzu: „ Wir freuen uns sehr, dass wir mit Murat Kör einen ehemaligen verdienten Spieler des FC Auggen für unsere U 23 als Trainer überzeugen konnten. Murat hat insbesondere bei der DJK Schlatt gezeigt, dass er nicht nur ein guter Spieler war, sondern er auch sein Wissen in die praktische Trainertätigkeit transportieren konnte. Wir wollen mit ihm zusammen unsere Mannschaft weiter entwickeln“.

Nun werden Murat Kör und die sportliche Leitung beim FC Auggen umgehend die Kaderplanungen vorantreiben, um auch weiterhin gut aufgestellt zu sein.