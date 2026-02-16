Murat Güzel wird neuer Cheftrainer beim SV Lengede Engagement in Wolfenbüttel beendet von NK · Heute, 19:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Grothe

Der SV Lengede hat die Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und wird mit Murat Güzel in die kommende Spielzeit gehen. Vorstand und Abteilungsleitung haben sich nach intensivem Austausch einvernehmlich für den B-Lizenz-Inhaber entschieden, der ab Juli 2026 den aktuellen Landesligisten übernehmen wird.

Mit Güzel gewinnt der Verein einen Trainer mit umfangreicher Erfahrung im Jugend- und Seniorenbereich. Der Vorsitzende Wolfgang Werner betont: „Mit Murat Güzel gewinnen wir einen Trainer, der sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich über umfangreiche Erfahrung und Erfolge verfügt. Seine fachliche Kompetenz und seine offene Art im Umgang mit Spielern und Verantwortlichen passen hervorragend zu unserem Verein." Der neue Coach selbst legt besonderen Wert auf die individuelle Förderung seiner Spieler. „Mir ist es wichtig, die jungen Spieler gezielt weiterzuentwickeln und zu fördern und gleichzeitig den erfahreneren Akteuren die richtigen Rahmenbedingungen zu geben, damit sie ihre Qualitäten bestmöglich einbringen können", so Murat Güzel.

Neben der sportlichen Ausrichtung spielt für den SV Lengede auch die Vereinsidentität eine zentrale Rolle. Güzel steht für eine moderne und zugleich bodenständige Spielauffassung und möchte sich intensiv mit der Identität des Vereins, der Mannschaft und der Spielphilosophie auseinandersetzen. Der Vorstand zeigt sich überzeugt von der Entscheidung: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass Murat Güzel wichtige Impulse für die sportliche Entwicklung unserer Mannschaft setzen wird." In der laufenden Rückrunde will der SV Lengede mit seinem Landesliga-Team alles daransetzen, die aktuelle Situation zu verbessern. Gleichzeitig richtet der Verein den Blick bereits nach vorne und das auch über den sportlichen Bereich hinaus. So wird am 1. März 2026 die Grundsteinlegung für neue Material- und Geräteräume am Kunstrasenplatz erfolgen. Zudem ist eine Photovoltaikanlage zur notwendigen Energiegewinnung geplant.