Murat Güzel legt Traineramt beim MTV Wolfenbüttel II nieder

Der MTV Wolfenbüttel II steht trotz sportlicher Bestleistungen vor einem einschneidenden personellen Umbruch. Murat Güzel hat sein Amt als Trainer der zweiten Mannschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Schritt erfolgt aus familiären Gründen.

Sportlich hinterlässt Güzel eine Mannschaft, die zur Winterpause eindrucksvoll an der Spitze der Bezirksliga Braunschweig 3 steht. Platz eins, die beste Offensive, die stabilste Defensive und obendrein die fairste Mannschaft der gesamten Hinrunde, die Bilanz des MTV II unter Güzel liest sich wie ein Lehrbuchbeispiel für erfolgreiche Entwicklungsarbeit. Entsprechend groß ist der Respekt, den sich der Coach in kurzer Zeit innerhalb des Vereins und der Liga erarbeitet hat.

Umso schwerer wiegt sein Abschied, der nichts mit sportlichen Differenzen zu tun hat. Vielmehr betont Güzel ausdrücklich die stets offene, ehrliche und wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Verein, den Verantwortlichen, der Mannschaft und seinem Trainerteam. Gerade diese Unterstützung habe ihm die Entscheidung nicht leichter gemacht. Doch für Güzel war klar: Ein Traineramt lässt sich nur mit voller Energie und hundertprozentigem Einsatz ausfüllen, Voraussetzungen, die er aktuell nicht mehr uneingeschränkt gewährleisten kann.

Der Verein wiederum hat Verständnis für diesen Schritt gezeigt und dem scheidenden Trainer signalisiert, dass die Tür für zukünftige Projekte beim MTV Wolfenbüttel offenbleibt. Ein Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung zwischen Trainer und Verein.

Zum Rückrundenauftakt am 18. Januar will sich Güzel noch einmal persönlich von seiner Mannschaft verabschieden. Danach wird er den MTV Wolfenbüttel II zumindest von außen begleiten, als Fan, der dem Team sportlich wie menschlich nur das Beste wünscht.

Für den MTV beginnt nun die Suche nach einer Nachfolge, die keine leichte Aufgabe wird. Denn Murat Güzel hinterlässt nicht nur einen Tabellenführer, sondern auch ein gefestigtes Team mit klarer Handschrift. Sein Abschied reißt eine sportliche sowie menschliche Lücke.