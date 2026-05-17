Murat Firat und sein Lebensprojekt MSV Hamburg

Der Macher des MSV Hamburg: Murat Firat. – Foto: via Murat Firat

Wer die aktuelle Saison des MSV Hamburg nur über die Tabelle der Kreisklasse Hamburg, Gruppe 5 betrachtet, sieht eine Mannschaft, die als Tabellenzweiter vor dem Aufstieg in die Kreisliga steht. Doch hinter dieser sportlichen Entwicklung steckt eine deutlich größere Geschichte. Murat Firat ist nicht nur Trainer der ersten Mannschaft, sondern seit 2025 auch 1. Vorsitzender des Vereins. Diese Doppelrolle ist ungewöhnlich, für Firat aber die Folge eines Weges, der aus einer schwierigen Phase heraus entstanden ist.

Für Firat begann danach ein Neuaufbau, der zunächst nicht wie ein großes Projekt aussah. „Ich war damals noch Trainer der vierten Herren von der A-Jugend-Mannschaft, in der ich selber noch gespielt habe, die dann hochgegangen ist und einen Trainer gebraucht hat“, erzählt er. „Dann wurden wir die erste Herren und waren nach einem halben Jahr die schlechteste Mannschaft in der KKB. Stück für Stück über die letzten Jahre habe ich das ganze Ding jetzt entwickelt.“

Der MSV war in früheren Jahren deutlich höher unterwegs. In den 2010er-Jahren spielte der Klub mindestens in der Bezirksliga, zeitweise auch in der Landesliga. Dann kam der Bruch. Bereits vor und während der Corona-Zeit sei Vieles auseinandergefallen. Die damalige erste Herrenmannschaft habe sich mit dem früheren Vorstand nicht einigen können und sei geschlossen zur HT 16 gewechselt. Danach sei die Bezirksliga-Mannschaft Stück für Stück zerfallen, die Erste musste abgemeldet werden.

Firat beschreibt die damalige Lage im Verein offen. Er habe aus der Entwicklung der Mannschaft und des Vereins mitgenommen, „dass im Verein super viel schief lief“. Deshalb ließ er sich in den Vorstand wählen, arbeitete zunächst über mehrere Jahre als zweiter Vorsitzender und wurde 2025 schließlich erster Vorsitzender. Sein Ziel war es, nicht nur eine Mannschaft zu trainieren, sondern die Strukturen des Vereins wieder aufzubauen.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers ging es um den aktuellen Aufstiegskampf des MSV, der als Tabellenzweiter kurz vor der Rückkehr in die Kreisliga steht. Im zweiten Teil steht nun der Mann im Mittelpunkt, der diesen sportlichen Weg mit einem umfassenden Vereinsaufbau verbindet.

„Wir haben ganz viel infrastrukturell aufgeholt, was wir die letzten Jahre verschlafen haben“, sagt Firat. „Ganz viele Leute sind einfach weggestorben und der Vorstand bestand dann eigentlich nur noch aus Alteingesessenen, die mit dem heutigen Fußball, mit den heutigen Bedingungen und Herausforderungen, die so ein Verein stellt, einfach nicht mehr klargekommen sind. Da wurde nur noch verwaltet, nicht mehr gestaltet und das Ganze auch nicht mehr wirklich nach vorne gerichtet.“

Diese Sätze erklären, warum Firat seine Aufgabe größer versteht als nur über Trainingseinheiten, Aufstellungen und Ergebnisse. Er wollte den Verein wieder handlungsfähig machen. „Es hat sehr, sehr viel Zeit von mir gefressen und ich habe dort langsam, aber sicher ein Team etabliert. Der Vorstand sieht mittlerweile super aus. Der Verein arbeitet super. Wir haben uns wieder vernetzt mit der Politik und mit dem Stadtteil. Und das geht alles Stück für Stück gerade voran.“

Aus einer stark auf einzelne Personen zugeschnittenen Struktur soll nach und nach ein funktionierendes Team entstehen. Firat sagt, er habe das Ganze „ein bisschen entflochten“ und ein Team aufgebaut. Der Verein lebe wieder - im Herrenbereich, aber auch in der Jugend. Als Beispiel nennt er die D-Jugend, die zuletzt Fünfter der Hamburger Hallenmeisterschaft wurde und damit zu den besten Mannschaften ihres Jahrgangs in Hamburg gehörte.

Der MSV als Lebensprojekt

Dass Firat so viel Verantwortung übernimmt, erklärt er mit einer besonderen Bindung zum Klub und zum Stadtteil. Er ist 28 Jahre alt, kommt selbst aus Mümmelmannsberg und sieht den MSV als Aufgabe, die weit über eine normale Vereinsfunktion hinausgeht. „Ich bin Murat Firat, bin jetzt schon 28 Jahre alt und habe dieses MSV-Ding als mein Lebensprojekt auserkoren, was ich nebenbei mache“, sagt er voller Überzeugung.

Sein Anspruch ist klar: Der Verein soll wieder wachsen, aber nicht künstlich aufgeblasen werden. „Ich möchte den Stadtteil, aber auch den Verein nach vorne führen, nach oben führen. Wie weit nach oben, das wird man Stück für Stück sehen. Das soll auch gesund passieren und nicht aufgeblasen werden, sondern vollkommen organisch. Sowohl in der Jugend als auch im Herrenbereich soll im Fußball alles mit aufgebaut werden.“

Diese organische Entwicklung ist ein zentraler Begriff in Firats Vision. Der MSV soll nicht über kurzfristige Sprünge funktionieren, sondern über Strukturen, Menschen und eine wiedergewonnene Bedeutung im Stadtteil. Deshalb verweist Firat auch auf die Vernetzung mit Politik und Stadtteil. Der Verein soll nicht nur sportlich eine Rolle spielen, sondern wieder eine Adresse werden.

Ein wichtiger Baustein dafür ist die geplante Sanierung der Anlage. In diesem Jahr soll es mit dem ersten Kunstrasenplatz losgehen, danach sollen der Rasenplatz und der zweite Kunstrasenplatz folgen. Auch eine Geothermie-Anlage ist vorgesehen. Für den Verein wäre das ein großer Schritt, weil bessere Rahmenbedingungen nicht nur den Herrenbereich, sondern auch Jugend, Vereinsleben und Attraktivität beeinflussen.

Mittelfristig zurück in höhere Ligen

Sportlich denkt Firat ebenfalls größer, auch wenn er den Weg bewusst in Etappen beschreibt. Zunächst geht es um den Aufstieg in die Kreisliga. Danach soll sich der MSV im Zusammenhang mit der Ligenreform und der kommenden Qualifikationsrunde direkt weiterentwickeln. Mittelfristig nennt Firat klare Ziele. Der Verein solle „erst mal in die Landesliga kommen“ und dann den Schritt in die Bezirksliga beziehungsweise Bezirksoberliga machen, je nachdem, wie die Ligenreform ausgestaltet werde.

Gemeint ist kein überhasteter Durchmarsch, sondern ein schrittweiser Aufbau. Firat formuliert es so: „Wir wollen uns gesund, aber auch nachhaltig weiterentwickeln, um Stück für Stück wieder den MSV auf die Karte zu bringen, attraktiv zu machen.“ Diese Formulierung passt zum gesamten Projekt. Der Verein soll sportlich wieder wahrgenommen werden, aber gleichzeitig auch strukturell stabiler werden.

Bei möglichen Zugängen für die neue Saison bleibt Firat noch zurückhaltend. „Wir sind an dem einen oder anderen Kracher dran, aber das zeigt sich dann auch“, sagt er. „Wir müssen natürlich auch erst mal noch aufsteigen und dann verändert sich die Ausgangslage natürlich auch.“ Die Kaderplanung hängt also auch daran, in welcher Liga der MSV in der kommenden Saison spielt. Ein Aufstieg würde die sportliche Perspektive und damit auch die Attraktivität für mögliche Zugänge verändern.

Gleichzeitig macht Firat keinen Hehl daraus, dass der Verein in vielen Bereichen noch aufholen muss. „Wir machen sehr, sehr viel und sind immer noch sehr weit hinten dran, was andere Vereine so leisten“, sagt er. Das betreffe Digitalisierung, Infrastruktur und die Zahl der Menschen, die aktiv am Verein arbeiten. Aber er ist überzeugt, dass der MSV diese Lücke schließen kann: „Das holen wir Stück für Stück auf. Und da bin ich sicher, dass wir in den nächsten Jahren den MSV wieder super repräsentieren werden.“

Mehr als eine erste Herrenmannschaft

Die Geschichte des MSV Hamburg ist damit nicht nur die Geschichte einer Mannschaft, die in der Kreisklasse um den Aufstieg kämpft. Sie ist die Geschichte eines Vereins, der nach einem sportlichen und strukturellen Bruch wieder aufgebaut wird. Firat steht dabei an einer besonderen Schnittstelle. Als Trainer verantwortet er die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft. Als 1. Vorsitzender versucht er, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass dieser Fortschritt nicht wieder versandet.

Genau deshalb ist der mögliche Aufstieg in die Kreisliga so wichtig. Er wäre nicht das Endziel, sondern ein sichtbarer Beleg dafür, dass der eingeschlagene Weg funktioniert. Nach Jahren des Rückschritts könnte der MSV wieder nach oben blicken. Und Firat verbindet diesen sportlichen Blick mit einer größeren Idee: Der Verein soll im Stadtteil und darüber hinaus wieder eine Adresse werden, „wo man gerne hingeht“, wie er sagt.

Noch muss die Mannschaft ihre Aufgabe auf dem Platz erledigen. Doch unabhängig vom letzten Schritt in dieser Saison ist deutlich geworden, dass beim MSV wieder gestaltet wird. Nicht alles ist fertig, vieles bleibt im Aufbau, manches muss noch wachsen. Aber der Verein lebt wieder - und Murat Firat hat für sich entschieden, dass dieser Weg sein Lebensprojekt ist.

Teil I: MSV Hamburg will aufsteigen

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers ging es um den Aufstiegskampf des MSV Hamburg, der in der Kreisklasse Hamburg, Gruppe 5 als Tabellenzweiter vor dem entscheidenden Spiel gegen Oststeinbeker SV II steht. Trainer Murat Firat ordnete dort die starke Saison, die Niederlagen gegen SC Europa Hamburg und die Bedeutung des möglichen Aufstiegs in die Kreisliga ein.

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