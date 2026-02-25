Murat Cebeci: Große Worte und klare Ziele in Welheim

Der FC Welheim II feiert einen gelungenen Start in das Jahr 2026 – Foto: David Zimmer

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Nach dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit sorgt der FC Welheim II auch in der laufenden Saison für Aufsehen. Nach 19 absolvierten Spielen steht die Mannschaft von Cheftrainer Murat Cebeci auf einem starken neunten Platz. Mit nur sieben Zählern Rückstand auf Rang sechs ist der Sprung in das obere Tabellendrittel weiterhin möglich für Welheim II. Der Übungsleiter sprach über den Jahresbeginn und die kommenden Aufgaben.

Im Hinblick auf den Beginn seiner Mannschaft in das Jahr 2026 antwortete der 47-Jährige: "Den Umständen entsprechend, bin ich mit dem Start und der Mannschaft sehr zufrieden." Vier Punkte holte sein Team aus den ersten drei Liga-Duellen dieses Jahres. Allen voran das 2:2-Remis beim VfR Oberhausen zeigte die Moral seiner Truppe. Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpfte sich der FC zurück und ergatterte sich somit noch einen wichtigen Zähler.

Cebeci, seit über vier Jahrzehnten im Fußball tätig, übernahm das Team zu Saisonbeginn und fand sich rasch im Verein zurecht. Auch in der aktuellen Spielzeit bewiesen seine Spieler, dass sie jeden Gegner vor Probleme stellen können. Der Chefcoach hat dabei eine eigene Philosophie, die er verfolgt: "Da ich vom Typ her sowieso ein positiver Mensch bin, habe ich mir das als Aufgabe gemacht, als Trainer auch so positiv zu agieren und zu handeln und damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren", erklärte er.

Angesprochen auf die Ziele der Rückrunde sagte Cebeci: "Ich als eigentlich ein Trainer, der in die Bundesliga gehört, will jedes Spiel gewinnen - kann kommen wer will." Scherzhaft ergänzte er noch: "Da ich in der Coaching-Zone mehr Kilometer mache als manche Spieler auf dem Platz." Der Verantwortliche macht keinen Hehl daraus, dass er hohe Ansprüche an sich und sein Team stellt.

Zwischen Augenzwinkern und Mut

Der 47-Jährige war schon bei vielen Vereinen, wie beispielsweise dem SC Oberhausen, der SpVgg Sterkrade 06/07 oder auch TB Oberhausen als Trainer aktiv. In Welheim fühlt sich der Übungsleiter allerdings sehr wohl. "Ich habe einige Trainerstation schon hinter mir gelassen, aber ich muss eingestehen, dass diese Jungs, die ich in Welheim trainiere, anders ticken als alle anderen", erklärte Cebeci. Er fügte hinzu: "Das heißt auf gut Deutsch, wenn die weiterhin meine Anweisungen befolgen, steigen wir dieses Jahr noch auf."

Die humorvolle, aber gleichzeitig selbstbewusste Art des Cheftrainer zeigte sich auch in seinem Abschlusssatz. "Ich kenne nur zwei Trainer die besser sind als ich: einmal Jürgen Klopp und Pep Guardiola", sagte der Chefcoach mit einem Augenzwinkern.

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr FC Welheim FC Welheim II SV Sarajevo Oberhausen SV Sarajevo 15:15 PUSH

Seinen humorvollen, aber zeitgleich selbstbewussten Charakter will er auch in seiner Mannschaft verankern und sie somit zum Erfolg führen. Mit nur sieben Punkten Rückstand auf Rang sechs ist noch einiges drin für ihn und seine Mannschaft. An Selbstvertrauen mangelt es Cebeci nicht – die Anhänger des FC dürfen daher gespannt sein, wohin der Weg in dieser Saison führt. Am kommenden Spieltag wartet der SV Sarajevo Oberhausen auf Welheim II.