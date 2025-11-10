Munzur als Aufsteiger B-Liga-Spitze

Der SKC Munzur (weiße Trikots) siegte im Topspiel gegen den VfR, während Kostheim im Derby in Amöneburg deutlich gewann. – Foto: Marita Klemt - Archiv

Wiesbaden. Aufsteiger SKC Munzur ist in der B-Liga weiterhin nicht zu stoppen. Nach dem 5:3 im Spitzenspiel gegen den VfR steht das Team ganz oben.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der im Urlaub befindliche Trainer Tolga Yildiz fieberte auf Sizilien mit: „Ich war per Livestream dabei, mein Trainerteam hat mich bestens vertreten. Das war ein absoluter Mentalitätssieg. Wir sind mit sieben Ausfällen ins Spiel gegangen. Auf der Bank saßen zwei Jungs, die schon 90 Minuten bei der Zweiten in den Beinen hatten. Das Spiel war auf beiden Seiten durchaus fehlerbehaftet. Wir haben uns trotzdem nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Spiel für uns entschieden.“ Sinnbildlich für die Munzur-Mentalität: Keeper Yama Mohammad.

Gestern, 15:00 Uhr S.K.C. Munzur Wiesbaden Munzur WI VfR Wiesbaden VfR Wiesb. 5 3 Abpfiff „Er wollte eigentlich eine Fußballpause einlegen, hat uns angesichts unserer Ausfälle aber wieder unterstützt. Er startet mit einem Patzer ins Spiel, auf den das 0:1 folgt. Anschließend rettet er uns mit einem gehaltenen Elfmeter vor dem erneuten Rückstand, woraufhin das 2:1 für uns folgt. Nach einem Fehler muss man erstmal so zurückkommen“, stimmte Yildiz Lobeshymnen an. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und dann verlierst du so ein Spiel eben. Wir bleiben trotzdem oben dran und haben unser Ziel vor Augen“, kommentierte VfR-Abteilungsleiter Lienhard Schreiber, der vor etwa 100 Zuschauern ein ansehnliches B-Liga-Spiel verfolgte. Tore: Karabila (2), Eigentor (2), Kolcu/ Daudi, Yoslun, Benghalem.