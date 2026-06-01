Munteres Scheibenschießen: Stotel ringt Bokel nieder

– Foto: FuPa Lüneburg

Den besseren Start erwischte der TSV. Tom Beckhusen - in seinem letzten Heimspiel nach sieben Spielzeiten - und Jarno Schwiers trafen zur 2:0-Führung nach rund 20 Minuten. Doch Stotel verlor anschließend die Kontrolle über das Geschehen. Darüber hinaus agierten die Gäste offensiv ebenfalls sehr zielstrebig. Binnen elf Minuten drehten sie die Begegnung durch einen Doppelpack von Björn Bedürftig, der auch per sehenswertem Fallrückzieher einnetzte, sowie Jonah Behling - 2:3. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Corvin von Lien gelang der schnelle Ausgleich, Gerrit Strauß ließ in der 61. Minute das 4:3 folgen. Keine fünf Zeigerumdrehungen später glich Felix Dubiel nach starker Einzelleistung aus. Bis zur 86. Minute blieb es beim 4:4, was zugleich die längste torlose Phase des Spiels darstellte. Dann versenkte Nico Solle einen Freistoß aus rund 25 Metern zum 5:4-Siegtor.