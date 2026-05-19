Munteres Scheibenschießen in Aunkirchen.

Mit einer unterhaltsamen Partie beendeten die Reserven aus Aunkirchen und Patriching die Saison. Aunkirchen startete druckvoll ins Spiel, Rettenbergers Kopfball nach Flanke von Zizlsperger Max ging knapp am Pfosten vorbei. Die Gäste standen eher defensiv, waren aber bei ihren Angriffen stets gefährlich. Nach einem Freistoß im Mittelfeld versenkte Gutsmidl den Abpraller zu Führung für die Gäste. Die Heim-Elf konnte die Partie jedoch noch vor der Pause drehen. Schinhärl und Muggendobler Daniel trafen zum Ausgleich bzw. 2:1. Glück hatte man, als Patriching nur den Pfosten traf (45. Minute).
Im zweiten Durchgang bzw. nach gut einer Stunde traf Schinhärl zur vermeintlichen Vorentscheidung. Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen und Wenniger verkürzte. Im direkten Duell um die Torjägerkanone der Liga legte Schinhärl nochmals vor zum 4:2, doch wieder war es Wenninger der zum erneuten Anschluss traf. Mit einer sehenswerten Kombination gelang Aunkirchen dann aber noch das 5:3, mit dem schönsten Tor des Tages in den linken Winkel setzte Zizlsperger Max den Schlusspunkt zum 6:3.