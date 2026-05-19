Munteres Scheibenschießen in Aunkirchen.

– Foto: Patrick Loibl

Mit einer unterhaltsamen Partie beendeten die Reserven aus Aunkirchen und Patriching die Saison. Aunkirchen startete druckvoll ins Spiel, Rettenbergers Kopfball nach Flanke von Zizlsperger Max ging knapp am Pfosten vorbei. Die Gäste standen eher defensiv, waren aber bei ihren Angriffen stets gefährlich. Nach einem Freistoß im Mittelfeld versenkte Gutsmidl den Abpraller zu Führung für die Gäste. Die Heim-Elf konnte die Partie jedoch noch vor der Pause drehen. Schinhärl und Muggendobler Daniel trafen zum Ausgleich bzw. 2:1. Glück hatte man, als Patriching nur den Pfosten traf (45. Minute).