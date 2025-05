Munteres Scheibenschießen im Lokalderby

TV Rot am See Rot am See

Bereits in der 4. Minute eröffnete Julian Wacker den Torreigen, als er einen Eckball von Jan Wagner einköpfte. Die Platzherren kontrollierten die Partie in der Folge eindeutig, und vor allem nach Standardsituationen brannte es des Öfteren lichterloh im Gästestrafraum. Nach eben einem solchen Standard besorgte Ishmael Quayson in der 32. Minute mit einem 16-m-Schuss das 2:0. Nur drei Minuten später erkämpfte sich Benjamin Früh an der gegnerischen Torauslinie das Leder und legte zurück auf Jan Wagner, der noch einen Haken schlug und die Kugel zum 3:0 im Netz versenkte. Weiter ging das muntere Scheibenschießen in der 39. Minute, denn nach einem weiteren hohen Ball in den Strafraum, den die Kirchberger nicht klären konnten, köpfte Benjamin Früh aus kurzer Distanz zum 4:0-Halbzeitstand ein. Nach dem Wechsel beruhigte sich das Geschehen zusehends, wobei die Einheimischen weiterhin alles im Griff hatten und die Gäste nicht zur Entfaltung kommen ließen. In der 67. Minute wurde Benjamin Früh nach einem Pass von Julian Wacker knapp innerhalb des Strafraums zu Boden gestoßen, woraufhin der Unparteiische sofort auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 5:0, was zugleich den Endstand bedeutete. Denn in der Schlussphase, die geprägt war von einigen Fouls und daraus resultierenden Verwarnungen, tat sich dann nicht mehr viel.