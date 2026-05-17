Munterer Abschluss: Langquaider 3:3 beim Meister Türk Gücü Straubing

– Foto: Martin Zeilhofer

Laabertaler bringen 3:0-Vorsprung nicht ins Ziel - Lupenreiner Hattrick durch Stefan Schauer ----- Beim SV Türk Gücü an der Straubinger Uferstraße war vor über 200 Zuschauern alles angerichtet für die Meisterschaftsfeier. Doch der Gast aus Langquaid wollte zunächst keine Geschenke mitbringen und ließ die Donaustädter in einen klaren Rückstand geraten, ehe diese sich im zweiten Durchgang steigerten und mit einem torreichen 3:3 ihr Gesicht wahrten.

Gut zehn Minuten vor dem Pausenpfiff des großzügig leitenden Schiedsrichters Christoph Kirchinger (TSV Nottau) erwachten die offensivstarken Gastgeber und standen bei einem Abraham-Kopfball im Anschluss an einen Freistoß vor dem Anschluss, der schließlich nach dem Vergeben einer weiteren Großchance in der 42. Minute durch den unbeschatteten Almir Mesanovic gelang, 1:3.

Bis sich die TGler umschauten, lagen sie nach sechs Minuten hinten, denn Stefan Schauer hatte einen Pfosten-Rückpraller - Torhüter Gheorge Calin hatten einen Haljimi-Schuss ans Aluminium gelenkt - zum 0:1 über die Linie gedrückt. Nachdem Almir Mesanovic in der 10. Minute eine Chance vergeben hatte, erspielten sich anschließend die TSVler fast im Minutentakt eine Möglichkeit nach der anderen, von denen sie lediglich zwei zur 0:3-Führung nutzten: Dennis Kandsperger scheitert an Schlussmann Calin (11.), Stefan Schauer jagt die Kugel über die Latte (12.), sein Heber verfehlt das Gehäuse knapp (13.), Dennis Kandspergers Heber über den zu weit vor dem Kasten stehenden Keeper ist nicht präzise genug. Jonas Brunner eilt alleine auf den Goalie zu und kann ihn nicht überwinden (18.) und bei Patrick Slodarz' Kopfball rettet ein Verteidiger auf der Linie (25.). Dann gelingt Stefan Schauer eine Minute später doch der Treffer zum 0:2, Christoph Blabl hatte die Vorarbeit geleistet. Einen 26m-Schuss von Dennis Kandsperger befördert Schlussmann Calin zur Ecke (28.), bevor Stefan Schauer seinen Hattrick perfekt macht und eine Bice-Vorlage zum 0:3 verwertet.

Die erste Viertelstunde nach dem Wechsel hatte die TSV-Defensive um Blabl, Ludwig und Slodarz den einheimischen Angriff wieder unter Kontrolle. Bei einem Tor durch Stefan Schauer (55.), das der Referee wohl zu Unrecht wegen Abseits nicht anerkannte, und einem Freistoß an der Strafraumkante lag der vierte Langquaider Treffer in der Luft. Die Tore fielen jedoch dann auf der anderen Seite, als Türk Gücü den Druch erhöhte. Beim 2:3-Anschlusstreffer durch den eingewechselten Torhüter (!) Haruna Sidibeh hatte TSV-Torwart David Meißner zunächst noch hervorragend abgewehrt, war aber bei dessen Nachschuss machtlos. Unmittelbar danach glückte den Straubingern gar der 3:3-Ausgleich durch einen Lupfer von Torjäger Ashour Abraham. Danach schwammen sich die Eisenschenk-Schützlinge aber wieder frei und hatten sogar Gelegenheiten zum Siegtreffer. So brachte Stefan Schauer den Ball in der 75. Minute nicht über den bereits liegenden Torhüter Calin hinweg und Luka Vukovic belohnte sein energisches Solo in der 86. Minute nicht mit einem genaueren Abschluss. Zwischendurch klärte David Meißner gegen Haruna Sidibeh durch sein gutes Stellungsspiel.

Letztlich verdienten sich beide Mannschaften in einer lebhaften und fairen Partie das Remis, das jedoch keine Auswirkungen mehr auf den Schlussstand in der Bezirksliga West hatte.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Auch von unserer Seite Glückwunsch an TG zu Titel und Aufstieg! In der ersten Halbzeit sahen wir einen lockeren Sommerkick, wobei wir sogar noch eine höhere Führung herausschießen hätten können. Chancenverwertung und Zielstrebigkeit sind zwei zu bearbeitende Problemfelder. In der zweiten Hälfte haben wir zu sehr um die Gegentore "gebettelt". Das Spiel und das Spieljahr haken wir jetzt ab, genießen die knapp vierwöchige Sommerpause, um dann am 11. Juni in die Vorbereitung zu starten."



TSV Langquaid: David Meissner - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Stefan Schauer, Christian Ludwig (80. Luka Vukovic), Patrick Slodarz, Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger, Timo Sterl (46. Marvin Lang), Aaron Bice, Jonas Brunner (69. Kevin Kandsperger); Jannik Möller (ETW)

Tore: 0:1 Stefan Schauer (6.), 0:2 Stefan Schauer (26.), 0:3 Stefan Schauer (29.), 1:3 Almir Mesanovic (42.), 2:3 Haruna Sidibeh (72.), 3:3 Ashour Abraham (73.)