Mundelfingens Trainer Markus Ettwein: "Nur eine Stunde geschlafen"

Marlon Gebhardt (rechts) war mit dem SV Mundelfingen nicht nur gegen den SV Göschweiler zumeist einen Schritt voraus. – Foto: Scheu

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. An diese Maxime hielten sich die Kicker des SV Mundelfingen am vergangenen Wochenende in beachtlicher Weise. Begonnen hatte der Reigen direkt nach dem Schlusspfiff am frühen Samstagabend. Da hatte die Mannschaft mit einem souveränen 6:2-Heimsieg gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Tja und dann strömten das Bier und andere geistige Getränke. Mittendrin: Trainer Markus Ettwein. Auf eine Stunde Schlaf im Clubhaus brachte es der scheidende Übungsleiter immerhin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.