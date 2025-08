"Mund abwischen und sich neu sortieren" FuPa Baden Sommercheck +++ SG Untergimpern Verlinkte Inhalte Kreisklasse A Untergimpern Pedro Martin Puente

Pedro Martin Puente, Trainer des Sinsheimer A-Ligisten SG Untergimpern, macht den FuPa Baden Sommercheck.

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? Natürlich können wir mit der Saison nicht zufrieden sein. Wir mussten gleich von Anfang an auf mehrere Spieler die fest eingeplant waren aus unterschiedlichen Gründen verzichten. Das hat man dann von Anfang an gemerkt und die Spirale drehte sich immer schneller. Auf kurze Phasen, in denen wir wieder gezeigt haben was eigentlich möglich ist, kamen wieder zu lange Durststrecken. Im letzten Drittel der Rückrunde kam dann auch wieder eine gewisse Stabilität, nachdem nach und nach Spieler zurückkamen. Insgesamt haben wir deutlich zu viele Gegentore bekommen und auch die richtige Einstellung von uns allen hat zu lange gefehlt.

Ich hoffe, wir haben es jetzt verstanden und kommen nicht mehr so schnell in so eine Situation das man Woche für Woche unter Druck steht und gegen den Abstieg spielt. 2) Was sind eure Ziele für 2025/26?