Multikulti und neuer Elan an der Salm

Zwei Abgänge von Leistungsträgern machten dem SV Dreis vor der Sommerpause zu schaffen: Mit Florian Gelbe verabschiedete sich der Spielertrainer in Richtung des Bezirksligisten FSV Salmrohr. Niclas Vaudlet zog es zum früheren SG-Partner: Der mittlerweile 20-Jährige schloss sich dem A9-Ligisten SV Dörbach an. Mit Murad Aboul-Rakti kam ein neuer Coach, dem es gelang, weitere Spieler nach Dreis zu lotsen. Die Basis für einen Verbleib in der B-Liga war gelegt. Zuvor war bereits über einen freiwilligen Rückzug in die C-Klasse diskutiert worden.
Der 38-jährige gebürtige Schwabe, der mit seiner Familie in Aach bei Trier lebt, kam von der zweiten Mannschaft des SV Sirzenich an die Salm. „Die offene und ehrliche Atmosphäre hat mir sofort gefallen. Schnell war klar, dass ich in Dreis mit anpacken und gemeinsam etwas Neues aufbauen möchte. Die Nähe zu den Zuschauern ist besonders. Nach den Spielen geht es sehr sachlich und offen zu. Die Begeisterung für den Verein ist spürbar“, schwärmt Aboul-Rakti.