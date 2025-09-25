Multikulti und neuer Elan an der Salm

Der 38-jährige gebürtige Schwabe, der mit seiner Familie in Aach bei Trier lebt, kam von der zweiten Mannschaft des SV Sirzenich an die Salm. „Die offene und ehrliche Atmosphäre hat mir sofort gefallen. Schnell war klar, dass ich in Dreis mit anpacken und gemeinsam etwas Neues aufbauen möchte. Die Nähe zu den Zuschauern ist besonders. Nach den Spielen geht es sehr sachlich und offen zu. Die Begeisterung für den Verein ist spürbar“, schwärmt Aboul-Rakti.

Hier geht's zum kompletten Artikel