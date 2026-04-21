Mulsum/Kutenholz und Bützfleth machen es zweistellig

Der Deinster SV III kann zwar weder nach oben noch nach unten etwas ausrichten, gewann allerdings gegen den TuS Jork II aus den Top 5 mit 3:1. Besser machten es die anderen Spitzenteams. Gleich mit 16:0 gewann der Tabellenführer aus Bützfleth beim FC Wischhafen/Dornbusch III. Acht Treffer erzielte allein Maxi Diesch, der allerdings zum TuSV-Kreisligakader gehört. Der FC Mulsum/Kutenholz III machte es in Großenwörden beim Schlusslicht ebenfalls sehr deutlich. 11:3 gewann der Tabellenvierte. Hier zeichnete sich Jannik Martens mit fünf Treffern aus. Dadurch übernahm der 34-Jährige mit 27 Treffern die Führung in der Torschützenliste, vor Bahattin Yilmaz (26, TuSV Bützfleth II) und Michel Rudolph (26, FC Wischhafen/Dornbusch II). Souverän machte es auch die SG Lühe III gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Die Elf von Trainer Stephan Meyer gewann mit 5:0.

Der kommende Spieltag wird spannend, wenn an der Spitze der Tabelle der FC Wischhafen/Dornbusch II die SG Lühe III empfängt und im Keller der TuS Eiche Bargstedt II den FC Wischhafen/Dornbusch III.