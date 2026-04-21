Mulsum/Kutenholz und Bützfleth machen es zweistellig

39 Treffer in vier Partien, die Offensivspieler der 4. Kreisklasse gaben mal wieder alles. Das Leistungsgefälle bleibt weiterhin hoch. Die Top 5 der Tabelle spielen in einer eigenen Liga, der Deinster SV III ist im Niemandsland und die unteren drei Mannschaften haben kaum eine Chance.
Der Deinster SV III kann zwar weder nach oben noch nach unten etwas ausrichten, gewann allerdings gegen den TuS Jork II aus den Top 5 mit 3:1. Besser machten es die anderen Spitzenteams. Gleich mit 16:0 gewann der Tabellenführer aus Bützfleth beim FC Wischhafen/Dornbusch III. Acht Treffer erzielte allein Maxi Diesch, der allerdings zum TuSV-Kreisligakader gehört. Der FC Mulsum/Kutenholz III machte es in Großenwörden beim Schlusslicht ebenfalls sehr deutlich. 11:3 gewann der Tabellenvierte. Hier zeichnete sich Jannik Martens mit fünf Treffern aus. Dadurch übernahm der 34-Jährige mit 27 Treffern die Führung in der Torschützenliste, vor Bahattin Yilmaz (26, TuSV Bützfleth II) und Michel Rudolph (26, FC Wischhafen/Dornbusch II). Souverän machte es auch die SG Lühe III gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Die Elf von Trainer Stephan Meyer gewann mit 5:0.
Der kommende Spieltag wird spannend, wenn an der Spitze der Tabelle der FC Wischhafen/Dornbusch II die SG Lühe III empfängt und im Keller der TuS Eiche Bargstedt II den FC Wischhafen/Dornbusch III.