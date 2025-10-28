Mulsum/Kutenholz trotzt Stade ein 1:1 im Spitzenspiel ab

Am 10. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade trennten sich der FC Mulsum/Kutenholz II und der VfL Güldenstern Stade III mit 1:1. Auf dem stellenweise überfluteten Platz entwickelte sich ein intensives Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Vierten.

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und gingen kurz vor der Pause in Führung. „Wir haben in dieser Phase regelrecht um das Gegentor gebettelt“, sagte FC-Trainer Marvin Gudd. Beim 0:1 blieb der Ball im nassen Rasen liegen, wodurch der Stader Angreifer Aminullah Ahmadi vor dem Verteidiger an den Ball kam und einschob.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Mu/Ku deutlich. Das Team übernahm mehr Kontrolle und suchte zielstrebig den Weg nach vorn. Der Ausgleich fiel in der 60. Minute nach einer schnellen Kombination über die Außenbahn. Die Flanke kam präzise in den Strafraum, wo Sjard Heitmann den Ball aus der Luft mit der Innenseite sehenswert zum 1:1 verwandelte.

In der Schlussphase drängte Stade noch einmal, vor allem über mehrere gefährliche Standards, doch die Defensive des FC Mulsum/Kutenholz II hielt stand. „Insgesamt war es ein verdientes Unentschieden. Die Spielanteile waren ausgeglichen, auch wenn Stade die etwas größeren Torchancen hatte“, sagte Gudd abschließend.