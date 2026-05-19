Mulsum/Kutenholz II verspielt Führung bei Lühe II Der FC Mu/Ku II verliert nach einer 1:0-Führung bei der SG Lühe II mit 2:3. von FuPa Stade · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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In der 2. Kreisklasse Stade hat der FC Mulsum/Kutenholz II am vergangenem Sonntag bei der SG Lühe II mit 2:3 verloren. Nach einer guten ersten Halbzeit führten die Gäste durch Timon Templin, nach dem Seitenwechsel drehte Lühe II die Partie. Für die Gäste war es die zweite Niederlage in Folge, während die Hausherren den dritten Sieg nacheinander feierten.

Trainer Marvin Gudd zeigte sich mit dem ersten Durchgang seiner Mannschaft zufrieden. „Die erste Halbzeit war von uns wirklich gut. Wir haben uns einige Torchancen herausgespielt, den Ball ordentlich laufen lassen und vieles sauber ausgespielt. Dabei haben wir kaum mit langen Bällen gearbeitet, sondern immer wieder aus dem Mittelfeld die Abwehrkette von Lühe überspielt“, erklärte Gudd. In der 36. Minute brachte Timon Templin die Gäste mit 1:0 in Führung. Nach der Pause veränderte sich das Spiel. „In der zweiten Halbzeit hat Lühe dann deutlich höher angelaufen, womit wir große Probleme hatten“, führte Gudd aus. In der 60. Minute glich Niklas Tamcke per Handelfmeter zum 1:1 aus. Acht Minuten später brachte Tom Lennart Junge die Gastgeber mit 2:1 in Führung, Abdul Samet Adigüzel erhöhte in der 74. Minute per Foulelfmeter auf 3:1.