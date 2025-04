Mulfingen/Hollenbach gleicht spät aus, Gutenzell bleibt unbezwungen

SC Abstatt – SGM NordHeimHausen 2:2

Ein packendes Remis, das bis in die Nachspielzeit spannend blieb. Die Gäste gingen durch Timo Sobol in Führung (34.), doch postwendend glich Fatih Ceylan per Strafstoß aus (34.). Noch vor der Pause traf Can Luca Retzbach erneut vom Punkt zur Führung für die SGM (40.). In Unterzahl nach Gelb-Rot für Erblind Demhasaj (86.) kämpfte Abstatt weiter – und wurde belohnt: Alexander Stahl traf tief in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich (90.+3).

GSV Eibensbach – TSV Botenheim 0:4

Der Spitzenreiter ließ nichts anbrennen: Sebastian Haußmann eröffnete mit einem Doppelpack (24., 40.) die klare Angelegenheit. Marco Öhler erhöhte kurz vor Schluss (86.), ehe Haußmann mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte (89.). Botenheim festigt mit dem Auswärtssieg die Tabellenführung.

SGM Fürfeld/Bonfeld – SV Schluchtern II 4:0

Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an. Yannick Lang brachte Fürfeld/Bonfeld früh in Führung (13.), Marvin Weigelt traf doppelt (19., 69.), dazwischen durfte sich auch Nicolas Volk in die Torschützenliste eintragen (30.). Die SGM bleibt damit oben dran und lässt dem Tabellenelften keine Chance.

Spvgg Heinriet – SC Ilsfeld 0:2

Ilsfeld zeigte eine abgeklärte Leistung. Chris Fackler sorgte kurz vor der Pause für die Führung (42.), Philipp Bauer machte in der 88. Minute alles klar. Heinriet fand offensiv kaum statt – die Spvgg wartet weiter auf Punkte gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.

TSV Güglingen – VfL Brackenheim 1:2

Nach Janis Albers Führungstreffer (39.) kam Güglingen durch Max Morlok direkt nach Wiederanpfiff zum Ausgleich (46.). Doch erneut war es Alber, der nur eine Minute später für Brackenheim antwortete (47.). Ein intensives Spiel mit dem besseren Ende für den Tabellenzweiten.